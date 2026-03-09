3 simpatias com louro para fazer o dinheiro render mais

Quando o assunto é prosperidade, existem alguns elementos simbólicos que atravessam culturas e tradições espirituais. Um deles é o louro, planta conhecida há séculos por seu significado ligado à vitória, à abundância e à proteção energética. Na Grécia Antiga, por exemplo, as coroas de louro eram usadas para homenagear vencedores — um símbolo claro de conquista e sucesso.

Dentro das práticas espirituais e energéticas, o louro também é considerado um poderoso aliado para quem deseja melhorar a relação com o dinheiro, abrir caminhos financeiros e aprender a fazer os recursos renderem mais. A seguir, conheça três simpatias simples com folhas de louro que podem ajudar a movimentar a energia da prosperidade.

1. Louro na carteira para atrair prosperidade

Essa é uma das simpatias mais conhecidas quando o assunto é dinheiro. A ideia é manter a energia da prosperidade sempre perto de você. Tenha uma folha de louro seca, escolha uma folha bonita e inteira. Segure-a nas mãos por alguns segundos e mentalize sua vida financeira mais equilibrada e próspera, com o dinheiro chegando e sendo bem administrado. Depois, coloque a folha de louro dentro da sua carteira ou bolsa, junto ao dinheiro ou aos cartões. O ideal é trocar essa folha uma vez por mês, sempre agradecendo pela prosperidade que chega e que continua em movimento na sua vida.

2. Queimar louro para abrir caminhos financeiros

Essa simpatia trabalha muito a energia da limpeza e da renovação, ajudando a tirar bloqueios que podem estar travando o fluxo do dinheiro.

Materiais

3 folhas de louro

1 recipiente resistente ao calor

Modo de fazer

Em um lugar tranquilo da casa, coloque as folhas no recipiente e queime-as com cuidado. Enquanto o louro queima, mentalize que toda dificuldade financeira está sendo dissolvida. Você pode repetir mentalmente algo simples, como: “Que a prosperidade encontre caminhos livres até mim.” Deixe a fumaça circular pelo ambiente e, depois, descarte as cinzas em um vaso de plantas ou na terra.

A folha de louro ajuda a manter a energia da prosperidade protegida dentro de casa (Imagem: Wako Megum | Shutterstock)

3. Louro na porta de casa para proteger a prosperidade

Nem sempre o problema está apenas em atrair dinheiro, mas em manter a energia da prosperidade protegida dentro de casa.

Materiais

7 folhas de louro

1 pequeno saquinho de tecido ou papel

Modo de fazer

Coloque as folhas de louro dentro do saquinho e segure-o por alguns instantes, mentalizando estabilidade financeira e segurança material. Depois, pendure esse pequeno amuleto atrás da porta de entrada da casa. A intenção aqui é criar uma espécie de proteção energética, ajudando a manter dentro do lar aquilo que chega de bom — inclusive o dinheiro.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.