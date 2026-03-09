3 simpatias com louro para fazer o dinheiro render mais

Variedades

O louro pode ser usado em simpatias para ajudar o dinheiro render (Imagem: Alesta | Shutterstock)
Quando o assunto é prosperidade, existem alguns elementos simbólicos que atravessam culturas e tradições espirituais. Um deles é o louro, planta conhecida há séculos por seu significado ligado à vitória, à abundância e à proteção energética. Na Grécia Antiga, por exemplo, as coroas de louro eram usadas para homenagear vencedores — um símbolo claro de conquista e sucesso.

Dentro das práticas espirituais e energéticas, o louro também é considerado um poderoso aliado para quem deseja melhorar a relação com o dinheiro, abrir caminhos financeiros e aprender a fazer os recursos renderem mais. A seguir, conheça três simpatias simples com folhas de louro que podem ajudar a movimentar a energia da prosperidade.

1. Louro na carteira para atrair prosperidade

Essa é uma das simpatias mais conhecidas quando o assunto é dinheiro. A ideia é manter a energia da prosperidade sempre perto de você. Tenha uma folha de louro seca, escolha uma folha bonita e inteira. Segure-a nas mãos por alguns segundos e mentalize sua vida financeira mais equilibrada e próspera, com o dinheiro chegando e sendo bem administrado. Depois, coloque a folha de louro dentro da sua carteira ou bolsa, junto ao dinheiro ou aos cartões. O ideal é trocar essa folha uma vez por mês, sempre agradecendo pela prosperidade que chega e que continua em movimento na sua vida.

2. Queimar louro para abrir caminhos financeiros

Essa simpatia trabalha muito a energia da limpeza e da renovação, ajudando a tirar bloqueios que podem estar travando o fluxo do dinheiro.

Materiais

  • 3 folhas de louro
  • 1 recipiente resistente ao calor

Modo de fazer

Em um lugar tranquilo da casa, coloque as folhas no recipiente e queime-as com cuidado. Enquanto o louro queima, mentalize que toda dificuldade financeira está sendo dissolvida. Você pode repetir mentalmente algo simples, como: “Que a prosperidade encontre caminhos livres até mim.” Deixe a fumaça circular pelo ambiente e, depois, descarte as cinzas em um vaso de plantas ou na terra.

Diversas folhas de louro secas espalhadas sobre uma tábua de corte de bambu clara
A folha de louro ajuda a manter a energia da prosperidade protegida dentro de casa (Imagem: Wako Megum | Shutterstock)

3. Louro na porta de casa para proteger a prosperidade

Nem sempre o problema está apenas em atrair dinheiro, mas em manter a energia da prosperidade protegida dentro de casa.

Materiais

  • 7 folhas de louro
  • 1 pequeno saquinho de tecido ou papel

Modo de fazer

Coloque as folhas de louro dentro do saquinho e segure-o por alguns instantes, mentalizando estabilidade financeira e segurança material. Depois, pendure esse pequeno amuleto atrás da porta de entrada da casa. A intenção aqui é criar uma espécie de proteção energética, ajudando a manter dentro do lar aquilo que chega de bom — inclusive o dinheiro.

