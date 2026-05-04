Maio chega com uma energia de introspecção, sensibilidade e transformação interna. É um período propício para olhar para dentro, fortalecer a intuição e criar momentos de conexão verdadeira com o seu espiritual. Pequenos rituais, feitos com intenção, podem trazer mais clareza, proteção e equilíbrio para o seu dia a dia.

Abaixo, confira 3 rituais para se conectar com a espiritualidade em maio!

1. Ritual da vela branca para proteção e clareza

Esse ritual é simples, mas muito poderoso para alinhar sua energia e trazer paz mental.

Materiais

1 vela branca

Como fazer

Escolha um momento tranquilo do dia, acenda uma vela branca e sente-se em silêncio por alguns minutos. Feche os olhos, respire profundamente e mentalize uma luz envolvendo todo o seu corpo. Você pode fazer uma oração ou simplesmente conversar com sua espiritualidade. Ao final, agradeça. Esse ritual ajuda a acalmar a mente e a fortalecer sua conexão espiritual.

2. Escrita intuitiva (para ouvir sua intuição)

Conectar-se com a espiritualidade também é aprender a ouvir a si.

Materiais

1 caderno

1 caneta

Como fazer

Pegue um caderno e uma caneta e escreva tudo o que vier à sua mente, sem filtro e sem julgamento. Antes de começar, feche os olhos por alguns segundos e peça orientação. Depois, deixe as palavras fluírem. Muitas vezes, respostas e insights surgem de forma natural nesse processo. É um ritual poderoso de autoconhecimento.

O banho com ervas ajuda a renovar as energias (Imagem: shine.graphics | Shutterstock)

3. Ritual com água e ervas (limpeza energética)

A água é um elemento de purificação e conexão espiritual.

Materiais

Água

Alecrim, manjericão ou lavanda

Como fazer

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione ervas como alecrim, manjericão ou lavanda. Quando estiver morna, coloque em uma bacia ou recipiente. Molhe as mãos e passe levemente pelo corpo (ou utilize após o banho), mentalizando a limpeza de energias densas e a entrada de boas vibrações. Enquanto faz isso, repita mentalmente palavras de proteção e equilíbrio.