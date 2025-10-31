3 rituais para aproveitar as energias espirituais do Halloween

O Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas, é uma celebração marcada por mistério, simbolismo e energia transformadora. Muito além das fantasias assustadoras, das abóboras iluminadas e das tradições divertidas, essa data representa um momento de profunda conexão espiritual — sendo um bom momento para rituais.

A consultora espiritual Kelida Marques explica que, em 31 de outubro, o véu entre o mundo físico e o espiritual se torna mais fino, facilitando o contato com guias, ancestrais e entidades de luz. “É um momento em que a energia do plano espiritual fica mais acessível. Podemos sentir os sinais com mais intensidade e usar essa força para limpeza, proteção e renovação”, destaca.

Segundo a espiritualista, o Halloween é também uma oportunidade para honrar os ancestrais, reverenciar as antigas bruxas, mulheres sábias e curandeiras, e resgatar o poder interior que muitas vezes fica adormecido pela rotina. “Essa energia convida à introspecção e à cura. É um portal para soltar o que não serve mais e abrir espaço para o novo”, afirma.

Abaixo, Kelida Marques ensina 3 rituais simples para aproveitar o poder dessa data. Confira!

1. Ritual de conexão com os ancestrais

Monte um pequeno altar em um canto tranquilo da casa. Coloque fotos ou objetos que representem seus ancestrais, acenda uma vela branca ou preta e ofereça frutas, flores ou incenso. Enquanto a vela queima, faça uma prece pedindo proteção e sabedoria, agradecendo o legado espiritual recebido e solicitando que os caminhos sejam abertos.

Banho com sal grosso, alecrim e pétalas de rosa-branca ajudam a descarregar energias negativas (Imagem: Julia Sudnitskaya | Shutterstock)

2. Banho de descarrego e renascimento

Para renovar as energias, Kelida Marques indica um banho com sal grosso, folhas de alecrim e pétalas de rosa-branca. Enquanto a água aquece com os ingredientes, mentalize todas as energias negativas sendo dissolvidas. Tome o banho do pescoço para baixo e visualize um novo ciclo começando, cercado de luz, proteção e prosperidade.

3. Ritual de proteção com abóboras

Símbolo tradicional do Halloween, a abóbora pode ser usada como amuleto de proteção. A espiritualista recomenda escolher uma pequena abóbora e desenhar nela símbolos de proteção, como pentagramas ou cruzes. Em seguida, acenda uma vela branca e uma preta ao lado, pedindo equilíbrio entre luz e sombra. Coloque a abóbora na entrada da casa ou no jardim, para que sirva como guardiã espiritual durante o novo ciclo.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília de maneira constante e gratuita.

Por Ludmila Baldoni