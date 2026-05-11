É possível preparar receitas vegetarianas ricas em proteínas para o lanche da tarde sem abrir mão do sabor e da praticidade. As proteínas são importantes para a saúde porque participam da formação e manutenção dos músculos, ossos, pele e outros tecidos do corpo, além de contribuírem para a produção de hormônios e para o funcionamento do sistema imunológico. O consumo adequado desse nutriente também auxilia no controle da fome e na manutenção da energia ao longo do dia.

Abaixo, confira 3 receitas vegetarianas proteicas para o lanche da tarde!

1. Muffin de lentilha com semente de abóbora e amêndoas

Ingredientes

1 xícara de chá de lentilha vermelha cozida e escorrida

vermelha cozida e escorrida 1 xícara de chá de farinha de aveia

1/2 xícara de chá de farinha de amêndoas

1/3 de xícara de chá de azeite de oliva

1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar

1 colher de sopa de chia

3 colheres de sopa de água

1/2 xícara de chá de amêndoas picadas

1/3 de xícara de chá de semente de abóbora

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de cúrcuma

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de levedura nutricional

Azeite para refogar e untar

Modo de preparo

Coloque a chia e 3 colheres de sopa de água em um recipiente pequeno, misture e deixe descansar por 10 minutos até formar um gel. Em uma frigideira, aqueça um fio de azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Reserve. Transfira a lentilha cozida para uma tigela grande e amasse parcialmente com um garfo, mantendo parte dos grãos inteiros para dar textura. Adicione o gel de chia, o leite vegetal, o azeite, a farinha de aveia, a farinha de amêndoas, a levedura nutricional, a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem até formar uma massa espessa.

Depois, acrescente a cebola refogada, metade das amêndoas picadas e metade da semente de abóbora. Mexa delicadamente. Por último, adicione o fermento químico e incorpore sem bater demais. Unte formas para muffin com azeite e distribua a massa, preenchendo cerca de 3/4 de cada cavidade. Finalize com o restante das amêndoas e da semente de abóbora por cima. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, até os muffins ficarem dourados por fora e firmes no centro. Aguarde amornar antes de desenformar e sirva em seguida.

Bolinho de grão-de-bico (Imagem: Sergii Koval | Shutterstock)

2. Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 cenoura ralada

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de azeite de oliva

Azeite para untar

Couve cortada em tiras pequenas

Suco de 1/2 limão

Azeite para untar

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico cozido em um processador e bata rapidamente até formar uma massa rústica, mantendo alguns pedaços aparentes. Transfira para uma tigela e adicione a cebola, o alho, a cenoura, o cheiro-verde, o cominho, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino, a farinha de aveia, o azeite e o suco de limão. Misture bem até formar uma massa moldável. Modele os bolinhos achatados com as mãos e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourarem. Sirva em seguida.

3. Cestinha de batata-doce com creme de ervilha e cogumelo

Ingredientes

2 batatas-doces raladas

raladas 1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de ervilha fresca

1/2 xícara de chá de leite vegetal sem açúcar

1/2 cebola picada

1 dente de alho picado

1 xícara de chá de cogumelo paris fatiado

1 colher de sopa de levedura nutricional

1 colher de chá de tomilho seco

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a batata-doce com metade do azeite e metade do sal. Distribua em forminhas de muffin, pressionando no fundo e nas laterais para formar cestinhas. Depois, leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, até dourar.

Enquanto isso, em uma frigideira, refogue a cebola e o alho no restante do azeite em fogo médio. Acrescente a ervilha e cozinhe por 5 minutos. Bata no liquidificador com o leite vegetal e a levedura nutricional até formar um creme. Na mesma frigideira, salteie o cogumelo com tomilho, sal e pimenta-do-reino. Recheie as cestinhas com o creme de ervilha e finalize com o cogumelo salteado. Sirva em seguida.