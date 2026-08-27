Variedades

3 receitas ricas em fibras para o lanche da tarde que ajudam no funcionamento do intestino

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 27/08/26 17h36
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Biscoito de aveia com uva-passa (Imagem: Igor Normann | Shutterstock)

As fibras são nutrientes essenciais para o bom funcionamento do intestino, pois favorecem a formação e a eliminação das fezes, estimulam o trânsito intestinal e contribuem para o equilíbrio da microbiota. Elas devem fazer parte de uma alimentação equilibrada ao longo de todo o dia, inclusive no lanche da tarde. Para isso, é possível combinar alimentos como frutas, cereais integrais e sementes em preparações variadas.

A seguir, confira 3 receitas ricas em fibras para o lanche da tarde que ajudam no funcionamento do intestino!

1. Biscoito de aveia com uva-passa

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de aveia em flocos
  • 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
  • 1 banana descascada e amassada
  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de uva-passa escura
  • 2 colheres de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de chá de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a banana, o ovo e o óleo de coco. Acrescente a aveia em flocos, a farinha de aveia e o sal e mexa até obter uma massa homogênea. Junte a uva-passa e misture para distribuí-las por toda a preparação. Por último, coloque o fermento químico e incorpore delicadamente.

Modele pequenas porções da massa em formato de bolinhas e coloque-as em uma assadeira untada com óleo de coco, deixando espaço entre elas. Achate os biscoitos com a parte de trás da colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até as bordas ficarem levemente douradas. Retire do forno e espere esfriar. Sirva em seguida.

2. Creme de mamão

Ingredientes

  • 10 g de gelatina sem sabor
  • 5 colheres de sopa de água fria
  • 2 claras de ovo batidas em neve
  • 1/2 xícara de chá de adoçante culinário
  • 250 g de iogurte natural
  • Polpa de 1 mamão papaya

Modo de preparo

Coloque a gelatina sem sabor em um recipiente e adicione a água fria. Misture e deixe descansar por 5 minutos. Leve ao micro-ondas por 15 segundos. Retire, misture e, se ainda houver grânulos, aqueça por mais alguns segundos, sem deixar ferver. Depois, disponha em um liquidificador e acrescente o restante dos ingredientes, exceto as claras em neve. Bata até formar uma consistência homogênea. Disponha em um recipiente e misture com as claras em neve delicadamente. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Prato vermelho com duas panquecas de grão-de-bico com queijo cottage e tomate sobre mesa cinza-claro
Panqueca de grão-de-bico com queijo cottage (Imagem: StockImageFactory.com | Shutterstock)

3. Panqueca de grão-de-bico com queijo cottage

Ingredientes

  • 1/2 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
  • 1 ovo
  • 1/3 de xícara de chá de água
  • 1 pitada de sal
  • 4 colheres de sopa de queijo cottage amassado
  • 1 tomate sem sementes e picado
  • Cheiro-verde picado a gosto
  • Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, o ovo, a água e o sal até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira antiaderente com azeite de oliva e aqueça em fogo médio. Despeje a massa na panela, espalhando para formar uma panqueca. Abaixe o fogo e cozinhe até firmar, vire e doure o outro lado. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture o queijo cottage com o tomate e o cheiro-verde. Recheie a panqueca e dobre. Sirva em seguida.

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