3 receitas para comemorar o Dia Mundial do Atum

Em 02 de maio é celebrado o Dia Mundial do Atum, um ingrediente de destaque nas cozinhas. Versátil, nutritivo e presente no dia a dia de muitos brasileiros, ele pode ir muito além das receitas básicas. “O atum é um ingrediente extremamente democrático. Ele vai bem do prato mais simples até uma preparação mais elaborada, sem perder sabor nem qualidade”, afirma o chef Erick Passarelli, à frente da Receitaria.
A seguir, ele indica três receitas com atum que mostram como é possível explorar diferentes sabores com praticidade e criatividade. Confira!
1. Atum selado com gergelim
Para quem quer impressionar sem complicação, essa receita entrega sabor e apresentação.
Ingredientes
Atum
- 1 posta alta de atum fresco
- Gergelim branco e preto e óleo vegetal a gosto
Molho
- 20 ml de molho de soja
- 10 ml de suco de limão
- 1/4 de colher de chá de suco de gengibre
- 2 gotas de óleo de gergelim
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho. Tempere o atum com o molho e pressione no gergelim. Reserve. Aqueça uma frigideira com óleo vegetal em fogo médio e sele o atum por 30 a 45 segundos de cada lado, mantendo o interior cru. Desligue o fogo e fatie em lâminas. Sirva em seguida.
2. Sashimi de atum com molho ponzu
Uma opção leve e sofisticada, ideal para quem gosta de sabores frescos.
Ingredientes
Sashimi
- 1 posta de atum fresco (de origem confiável), cortado em fatias finas
Molho ponzu
- 40 ml de molho de soja
- 20 ml de suco de limão
- 10 ml de mirin
- 1/2 colher de chá de gengibre ralado
- 3 gotas de óleo de gergelim
- Cebolinha picada a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e deixe descansar por pelo menos 15 minutos. Coe e sirva acompanhando o sashimi e a cebolinha.
3. Macarrão com manteiga e atum
Uma receita rápida, perfeita para quem busca conforto e sabor em poucos minutos.
Ingredientes
- 200 g de macarrão (ou 300 g de massa fresca)
- 170 g de atum em óleo
- 40 g de manteiga
- 1 dente de alho
- Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e raspas de limão a gosto
- Água para cozinhar
Modo de preparo
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho sem deixar dourar. Acrescente o atum e desfaça-o levemente. Adicione a massa já cozida e finalize com salsinha e raspas de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Para o chef Erick Passarelli, mais do que seguir receitas, o importante é explorar possibilidades. “O atum permite combinações simples e criativas. Com poucos ingredientes, você consegue pratos equilibrados e muito saborosos”, finaliza.
Por Sarah Carvalho