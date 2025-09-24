A abóbora-moranga é um ingrediente versátil que se destaca pelo sabor adocicado e pela leveza, sendo perfeita para compor jantares nutritivos e equilibrados. Rica em fibras, vitaminas e minerais, ela contribui para a sensação de saciedade sem pesar na digestão, além de oferecer um toque de cor e suavidade aos pratos.

A seguir, confira 3 receitas leves e saudáveis com abóbora-moranga para o jantar!

Salada morna de abóbora-moranga

Ingredientes

2 xícaras de chá de abóbora -moranga cortada em cubos

-moranga cortada em cubos 2 xícaras de chá de brócolis cortado em floretes

2 xícaras de chá de folhas de beterraba

1/4 de xícara de chá de sementes de abóbora

3 colheres de sopa de azeite

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma assadeira, distribua os cubos de abóbora-moranga. Regue com 1 colher de sopa de azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, até ficar macia. Enquanto isso, cozinhe os floretes de brócolis em água fervente com uma pitada de sal por 3 minutos em uma panela em fogo médio. Escorra e reserve. Em uma tigela grande, coloque as folhas de beterraba, a abóbora-moranga e o brócolis. Regue com o restante do azeite e com o suco de limão. Misture delicadamente. Polvilhe as sementes de abóbora e sirva em seguida.

Abóbora-moranga assada com ervas (Imagem: Purrfect_photo | Shutterstock)

Abóbora-moranga assada com ervas

Ingredientes

4 xícaras de chá de abóbora-moranga cortada em fatias médias

3 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de páprica doce

1 colher de chá de orégano seco

1 colher de chá de tomilho seco

seco Suco de 1/2 limão

1/4 de xícara de chá de folhas de manjericão

2 colheres de sopa de salsinha picada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture as fatias de abóbora-moranga com o azeite, a páprica doce, o orégano, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Distribua a abóbora-moranga temperada em uma assadeira, deixando espaço entre as fatias para assarem por igual. Leve ao forno preaquecido em 180 °C por cerca de 30 a 35 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem douradas e macias. Retire do forno, regue com o suco de limão e finalize com as folhas de manjericão e de salsinha. Sirva em seguida.

Sopa de abóbora-moranga com legumes

Ingredientes

3 xícaras de chá de abóbora-moranga cortada em cubos

1 xícara de chá de cenoura cortada em rodelas

cortada em rodelas 1 xícara de chá de batata cortada em cubos

1 xícara de chá de vagem picada

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 colheres de sopa de azeite

1,5 l de caldo de legumes

1 folha de louro

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela grande, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por 3 minutos. Adicione o alho e refogue por mais 1 minuto. Junte a abóbora-moranga, a cenoura, a batata e a vagem. Refogue por 5 minutos, mexendo bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cúrcuma. Acrescente o caldo de legumes e a folha de louro. Misture bem. Deixe cozinhar em fogo médio por cerca de 25 a 30 minutos, até que todos os legumes estejam macios. Retire a folha de louro e finalize com salsinha. Sirva em seguida.