3 receitas de suco detox com pepino

- Atualizado: 11/09/25 15h36
Suco detox de pepino com limão e alecrim (Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock)

Rico em fibras, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, o pepino é um ingrediente perfeito para incluir na dieta, principalmente em sucos detox. Composto por cerca de 95% de água, ele ajuda a manter o corpo hidratado, favorece a digestão e, por ser pouco calórico, ainda auxilia no processo de perda de peso.

A seguir, confira 3 receitas de suco detox com pepino que combinam sabor e saúde para você incluir na dieta!

Suco detox de pepino com limão e alecrim

Ingredientes

  • 1 pepino cortado em rodelas
  • Suco de 2 limões
  • 250 ml de água
  • Folhas de hortelã, alecrim e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino com aipo e maçã-verde

Ingredientes

  • 1 pepino cortado em rodelas
  • 2 talos de aipo picados
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • Suco de 1 limão
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Caneca de vidro com suco de pepino com abacaxi e espinafre em cima de uma mesa com pedaços de abacaxi, pepino e folhas de espinafre
Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre (Imagem: Fotografia Lemonti | Shutterstock)

Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre

Ingredientes

  • 2 fatias de abacaxi
  • 1/2 pepino cortado em rodelas
  • 1 punhado de folhas de espinafre
  • 250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

