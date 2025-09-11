Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Rico em fibras, antioxidantes e propriedades anti-inflamatórias, o pepino é um ingrediente perfeito para incluir na dieta, principalmente em sucos detox. Composto por cerca de 95% de água, ele ajuda a manter o corpo hidratado, favorece a digestão e, por ser pouco calórico, ainda auxilia no processo de perda de peso.

A seguir, confira 3 receitas de suco detox com pepino que combinam sabor e saúde para você incluir na dieta!

Suco detox de pepino com limão e alecrim

Ingredientes

1 pepino cortado em rodelas

Suco de 2 limões

250 ml de água

Folhas de hortelã, alecrim e pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino com aipo e maçã-verde

Ingredientes

1 pepino cortado em rodelas

2 talos de aipo picados

1 maçã-verde sem sementes e picada

sem sementes e picada Suco de 1 limão

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre (Imagem: Fotografia Lemonti | Shutterstock)

Suco detox de pepino com abacaxi e espinafre

Ingredientes

2 fatias de abacaxi

1/2 pepino cortado em rodelas

1 punhado de folhas de espinafre

250 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Sirva em seguida.