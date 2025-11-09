3 receitas de pudim que não precisam ir ao forno

Se existe uma sobremesa que conquista corações há gerações, é o pudim. Cremoso, doce na medida certa e extremamente saboroso, ele é puro aconchego. Além disso, é totalmente possível preparar esse doce sem precisar do forno. E o mais incrível: o gosto e a textura não perdem em nada para a versão tradicional. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

Pudim de leite condensado

Ingredientes

Pudim

395 g de leite condensado

250 g de creme de leite

395 ml de leite

10 g de gelatina em pó sem sabor

Calda

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em um recipiente, dissolva a gelatina sem sabor conforme as instruções do fabricante. Transfira para o liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite e o leite e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve.

Em uma panela em fogo baixo, derreta o açúcar, mexendo sempre até obter um caramelo. Aos poucos, regue com a água e misture até obter uma calda lisa e dourada. Desligue o fogo e, com cuidado, distribua a calda em forminhas para pudim. Aguarde esfriar por 10 minutos e cubra com a massa de pudim, preenchendo 2/3 do volume de cada forminha. Leve à geladeira até firmar e sirva em seguida.

Pudim de pão

Ingredientes

Pudim

500 ml de leite integral

1 xícara de chá de açúcar

4 pães franceses picados

franceses picados 3 ovos

Calda

2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma forma redonda para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até obter uma calda levemente dourada. Desligue o fogo e gire a forma para espalhar o caramelo nas laterais. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite integral, o açúcar, os pães franceses e os ovos até obter uma massa homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada e, em uma panela que caiba a forma, leve ao fogo médio em banho-maria. Tampe e cozinhe por 35 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.

Pudim de chocolate (Imagem: Thiago Vallim | Shutterstock)

Pudim de chocolate

Ingredientes

Pudim

395 g de leite condensado

1 xícara de chá de chocolate em pó

4 colheres de sopa de amido de milho peneirado

3 gemas de ovo peneiradas

3 xícaras de chá de leite

Manteiga para untar

Calda

2 xícaras de chá de açúcar

2 colheres de sopa de chocolate em pó

1 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma panela, misture o leite condensado com o chocolate em pó e o amido de milho até dissolver tudo completamente. Adicione o leite e as gemas de ovo e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio, misturando sempre, por 15 minutos. Desligue o fogo e despeje o pudim em uma forma redonda untada com manteiga. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas.

Enquanto isso, em uma panela, derreta o açúcar com chocolate em pó em fogo médio. Aos poucos, regue com água e misture até obter uma calda lisa. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Passado o tempo do pudim, retire a sobremesa da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda e sirva em seguida.