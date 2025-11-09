3 receitas de pudim que não precisam ir ao forno

Se existe uma sobremesa que conquista corações há gerações, é o pudim. Cremoso, doce na medida certa e extremamente saboroso, ele é puro aconchego. Além disso, é totalmente possível preparar esse doce sem precisar do forno. E o mais incrível: o gosto e a textura não perdem em nada para a versão tradicional. Abaixo, confira como preparar algumas opções!
Pudim de leite condensado
Ingredientes
Pudim
- 395 g de leite condensado
- 250 g de creme de leite
- 395 ml de leite
- 10 g de gelatina em pó sem sabor
Calda
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em um recipiente, dissolva a gelatina sem sabor conforme as instruções do fabricante. Transfira para o liquidificador, adicione o leite condensado, o creme de leite e o leite e bata até obter uma massa lisa e homogênea. Reserve.
Em uma panela em fogo baixo, derreta o açúcar, mexendo sempre até obter um caramelo. Aos poucos, regue com a água e misture até obter uma calda lisa e dourada. Desligue o fogo e, com cuidado, distribua a calda em forminhas para pudim. Aguarde esfriar por 10 minutos e cubra com a massa de pudim, preenchendo 2/3 do volume de cada forminha. Leve à geladeira até firmar e sirva em seguida.
Pudim de pão
Ingredientes
Pudim
- 500 ml de leite integral
- 1 xícara de chá de açúcar
- 4 pães franceses picados
- 3 ovos
Calda
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma forma redonda para pudim, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até obter uma calda levemente dourada. Desligue o fogo e gire a forma para espalhar o caramelo nas laterais. Reserve. Em um liquidificador, bata o leite integral, o açúcar, os pães franceses e os ovos até obter uma massa homogênea. Despeje a mistura na forma caramelizada e, em uma panela que caiba a forma, leve ao fogo médio em banho-maria. Tampe e cozinhe por 35 minutos. Desligue o fogo, aguarde esfriar e leve à geladeira por 2 horas. Desenforme com cuidado e sirva em seguida.
Pudim de chocolate
Ingredientes
Pudim
- 395 g de leite condensado
- 1 xícara de chá de chocolate em pó
- 4 colheres de sopa de amido de milho peneirado
- 3 gemas de ovo peneiradas
- 3 xícaras de chá de leite
- Manteiga para untar
Calda
- 2 xícaras de chá de açúcar
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 1 xícara de chá de água
Modo de preparo
Em uma panela, misture o leite condensado com o chocolate em pó e o amido de milho até dissolver tudo completamente. Adicione o leite e as gemas de ovo e mexa para incorporar. Leve ao fogo médio, misturando sempre, por 15 minutos. Desligue o fogo e despeje o pudim em uma forma redonda untada com manteiga. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 3 horas.
Enquanto isso, em uma panela, derreta o açúcar com chocolate em pó em fogo médio. Aos poucos, regue com água e misture até obter uma calda lisa. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Passado o tempo do pudim, retire a sobremesa da geladeira e desenforme com cuidado. Despeje a calda e sirva em seguida.