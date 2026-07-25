3 receitas de peixe assado para um almoço de sábado saudável e saboroso

O almoço de sábado pede um prato especial para reunir a família ou aproveitar um momento de descanso com uma refeição saborosa. Nesse contexto, o peixe assado é uma excelente opção, pois alia praticidade no preparo a um sabor delicado e marcante. Além de ser uma receita versátil, o prato também oferece importantes nutrientes.
Abaixo, confira receitas de peixe assado!
1. Bacalhau assado com limão grelhado
Ingredientes
- 4 postas de bacalhau dessalgado
- 4 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de páprica doce
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
- Ramos de tomilho e sal a gosto
- 2 limões cortados ao meio
- 8 tomates-cereja
Modo de preparo
Seque bem as postas de bacalhau com papel-toalha. Em uma tigela, misture o azeite, o alho, a páprica e a pimenta-do-reino. Disponha o bacalhau em uma assadeira com a pele voltada para cima e pincele toda a mistura de temperos sobre as postas. Distribua os tomates-cereja ao redor do peixe e acrescente os ramos de tomilho. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 20 a 25 minutos, ou até que a carne fique macia e comece a se soltar em lascas, mantendo-se suculenta.
Enquanto isso, aqueça uma frigideira em fogo médio e grelhe as metades de limão com a parte cortada voltada para baixo até ficarem levemente caramelizadas e marcadas. Retire o bacalhau do forno e sirva imediatamente com os limões grelhados.
2. Peixe assado com legumes
Ingredientes
- 2 cebolas cortadas em rodelas
- 6 filés de merluza
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 6 tomates sem pele, sem sementes e picados
- 1 xícara de chá de salsão picado
- 2 xícaras de chá de cenoura cortada em rodelas
- 4 xícaras de chá de batata cortada em cubos
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Unte com azeite o fundo de um refratário e espalhe sobre ele a cebola, disponha os filés e cubra com metade da manteiga. Tempere com pimenta-do-reino e sal, cubra com os tomates e leve ao forno médio preaquecido por 15 minutos. Retire do forno e acrescente o salsão, a cenoura e a batata. Espalhe o restante da manteiga, volte o peixe para o forno e asse por mais 20 minutos. Sirva em seguida.
3. Salmão ao forno com molho de frutas
Ingredientes
- 3 filés de salmão
- Suco de 1 toranja
- Gomos de 1 toranja
- Suco de 1 laranja
- Gomos de 1 laranja
- 1/2 xícara de chá de tomilho
- Azeite de oliva, sal, pimenta-do-reino moída e salsinha picada a gosto
- 3 dentes de alho amassados
Modo de preparo
Em um recipiente, misture os sucos de laranja e toranja, o tomilho e a salsinha. Em outro recipiente, tempere os filés de salmão com sal, pimenta-do-reino e alho. Regue o salmão com o suco de laranja e toranja. Leve o peixe à geladeira por 30 minutos. Depois, coloque os filés de salmão em uma forma, regue com azeite e com o suco de laranja e toranja que restou no recipiente anterior. Coloque os gomos da laranja e da toranja por cima e em volta do peixe. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.