3 receitas de paçoca para fazer em casa

A paçoca é um doce típico das festas juninas. Feita principalmente de amendoim, ela pode ser preparada de maneira simples em casa, exigindo poucos ingredientes e um processo fácil de seguir. Além da receita clássica, existem diversas variações que podem ser exploradas. Abaixo, confira como preparar algumas opções!

Paçoca tradicional

Ingredientes

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de amendoim torrado e sem pele

e sem pele 1 pitada de sal

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma farofa fina. Coloque em um recipiente e mexa com as pontas dos dedos para o amendoim soltar o óleo. Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.

Paçoca cremosa (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock)

Paçoca cremosa

Ingredientes

395 g de leite condensado

1 1/2 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

500 g de amendoim torrado e moído

300 g de creme de leite com soro

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e a manteiga e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo, acrescente amendoim e creme de leite e misture até ficar homogêneo. Transfira para um recipiente e sirva em seguida.

Paçoca com leite condensado

Ingredientes

500 g de amendoim torrado e sem pele

e sem pele 395 g de leite condensado

1 colher de manteiga

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o amendoim e bata até ficar bem triturado. Com o liquidificador ligado, aos poucos, adicione o leite condensado e a manteiga até obter uma farofa úmida. Em seguida, transfira para uma forma, espalhe e pressione bem para compactar. Leve à geladeira por 30 minutos. Depois, corte como desejar e sirva em seguida.