3 receitas de Natal para fazer com as crianças

A gastronomia é parte fundamental das tradições natalinas. É em torno da mesa que famílias e amigos se reúnem no Natal, criando memórias afetivas, fortalecendo laços e compartilhando receitas. Lançado recentemente, o livro “Saberes, Sabores e Histórias de Natal”, organizado pelo Instituto Natal Joinville em parceria com o Museu Nacional de Colonização e Imigração e o curso de gastronomia da Univille, traz receitas passadas de geração em geração.

A obra é um “prato cheio” de ideias para reunir a família. “As receitas de Natal carregam histórias e costumes familiares que tornam essa data ainda mais especial. Essas memórias começam a ser criadas durante os preparativos de cada receita, unindo avós, pais, filhos e netos na cozinha”, diz Camila Araújo Duarte, vice-presidente do Instituto.

Para inspirar gerações na criação de novas histórias e lembranças, confira 3 receitas fáceis e saborosas que tem a cara, o aroma e o sabor desta época do ano!

Broa de coco

Ingredientes

300 g de açúcar

300 g de manteiga

1 ovo

700 g de araruta

200 g de coco ralado

ralado 1 colher de chá de essência de baunilha

Farinha de trigo para polvilhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o açúcar e a manteiga e misture. Adicione o ovo, a essência de baunilha e o coco e mexa. Por último, coloque a araruta e misture até a massa desgrudar das mãos. Enfarinhe uma superfície lisa com farinha de trigo e disponha a massa sobre ela. Abra com a ajuda de um rolo e corte com moldes retangulares. Após, disponha as broas em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C de 15 a 20 minutos. Sirva em seguida.

Bolacha de melado (Imagem: Univille | Divulgação)

Bolacha de melado

Ingredientes

4 ovos

400 g de açúcar

500 g de margarina

1 kg de melado

15 g de canela em pó

15 g de cravo-da-índia em pó

50 g de bicarbonato de sódio peneirado

2,3 kg de farinha de trigo peneirada

Margarina para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os ovos e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Junte a margarina e o melado e bata novamente. Acrescente a canela, o cravo-da-índia e o bicarbonato de sódio e misture. Aos poucos, coloque a farinha de trigo e mexa até obter uma massa lisa.

Após, polvilhe uma superfície lisa com farinha de trigo, disponha a massa sobre ela e abra na espessura desejada. Corte com a ajuda de moldes de Natal e disponha em uma assadeira untada com margarina e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Bolacha de canela (Imagem: Univille | Divulgação)

Bolacha de canela

Ingredientes

8 ovos

480 g de açúcar

240 ml de leite

40 g de manteiga

20 g de banha

20 g de sal amoníaco

1 colher de chá de essência de baunilha

Canela em pó a gosto

Farinha de trigo suficiente para dar o ponto da massa

Açúcar para polvilhar

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Gema de ovo para pincelar

Modo de preparo

Em uma batedeira, coloque os ovos e bata. Adicione o açúcar, o leite, a manteiga, a banha, a essência de baunilha e o sal amoníaco e bata novamente para incorporar. Transfira para um recipiente, acrescente a farinha de trigo e, com as mãos higienizadas, mexa até a massa desgrudar dos dedos.

Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Pincele com a gema de ovo e polvilhe com açúcar e canela. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.