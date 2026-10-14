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3 receitas de liquidificador práticas para o lanche da tarde

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase
- Atualizado: 14/10/26 15h06
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Minipizza de liquidificador (Imagem: Nunung Noor Aisyah | Shutterstock)

Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível dedicar muito tempo à cozinha. Nesses momentos, o liquidificador pode ser um grande aliado, permitindo fazer receitas deliciosas sem muito trabalho. Com ingredientes simples e poucos passos, é possível preparar bolos, tortas e outras opções que combinam diferentes sabores e podem surpreender na hora de servir.

A seguir, confira 3 receitas de liquidificador práticas para o lanche da tarde!

1. Minipizza de liquidificador

Ingredientes

Massa

  • 1 ovo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 1 colher de chá de açúcar
  • 1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Sal a gosto
  • Azeite para untar

Cobertura

  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 200 g de queijo muçarela ralado
  • 150 g de calabresa em fatias finas
  • 1/2 xícara de chá de milho-verde escorrido
  • 3 tomates-cereja picados
  • 1/2 pimentão verde picado
  • 1/2 cebola fatiada
  • Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o ovo, o leite, a manteiga, o açúcar e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até formar uma massa lisa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula. Com uma concha, distribua porções da massa em uma assadeira untada com azeite, formando discos pequenos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos, até firmarem.

Cobertura

Espalhe o molho de tomate sobre os discos. Distribua a muçarela, a calabresa, o milho-verde, o pimentão, o tomate e a cebola. Leve novamente ao forno a 200 °C por aproximadamente 12 minutos, até o queijo derreter e as bordas dourarem levemente. Retire do forno e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

2. Bolo de banana com canela

Ingredientes

  • 3 bananas maduras cortada em rodelas
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de canela em pó
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e a canela em pó, misturando até incorporar os ingredientes. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Vista superior de uma torta salgada assada em uma travessa retangular de vidro. A superfície dourada é decorada com rodelas de salsicha distribuídas por cima, polvilhada com ervas finas e finalizada com folhas frescas de coentro. A travessa está apoiada sobre um pano de prato claro com listras azuis.
Torta de salsicha (Imagem: Romulo Gomes Queiroz | Shutterstock)

3. Torta de salsicha

Ingredientes

Massa

  • 3 ovos
  • 2 xícaras de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado
  • 1 colher de sopa de fermento em pó
  • Sal a gosto
  • Óleo para untar
  • Farinha para enfarinhar

Recheio

  • 500 g de salsicha
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 3 colheres de sopa de milho-verde escorrido
  • Orégano e coentro picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque as salsichas, cubra com água e leve ao fogo médio. Após levantar fervura, cozinhe por 3 minutos. Escorra, deixe amornar e corte em rodelas, reservando algumas para decorar. Em uma tigela, misture as rodelas de salsicha com o milho-verde e o molho de tomate. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o sal e o queijo parmesão ralado até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata novamente até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.

Montagem e finalização

Em uma forma untada e enfarinhada, despeje metade da massa. Em seguida, distribua o recheio de salsicha e cubra com o restante da massa. Disponha as rodelas de salsicha reservadas por cima e polvilhe orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até dourar e firmar. Retire do forno, espere amornar, finalize com o coentro picado e sirva.

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