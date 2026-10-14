Com a correria do dia a dia, nem sempre é possível dedicar muito tempo à cozinha. Nesses momentos, o liquidificador pode ser um grande aliado, permitindo fazer receitas deliciosas sem muito trabalho. Com ingredientes simples e poucos passos, é possível preparar bolos, tortas e outras opções que combinam diferentes sabores e podem surpreender na hora de servir.

A seguir, confira 3 receitas de liquidificador práticas para o lanche da tarde!

1. Minipizza de liquidificador

Ingredientes

Massa

1 ovo

1 xícara de chá de leite

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de chá de açúcar

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Azeite para untar

Cobertura

1/2 xícara de chá de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

ralado 150 g de calabresa em fatias finas

1/2 xícara de chá de milho-verde escorrido

3 tomates-cereja picados

1/2 pimentão verde picado

1/2 cebola fatiada

Folhas de manjericão a gosto

Modo de preparo

Massa

No liquidificador, bata o ovo, o leite, a manteiga, o açúcar e o sal até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e bata até formar uma massa lisa. Adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula. Com uma concha, distribua porções da massa em uma assadeira untada com azeite, formando discos pequenos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos, até firmarem.

Cobertura

Espalhe o molho de tomate sobre os discos. Distribua a muçarela, a calabresa, o milho-verde, o pimentão, o tomate e a cebola. Leve novamente ao forno a 200 °C por aproximadamente 12 minutos, até o queijo derreter e as bordas dourarem levemente. Retire do forno e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

2. Bolo de banana com canela

Ingredientes

3 bananas maduras cortada em rodelas

cortada em rodelas 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

1 xícara de chá de açúcar

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de canela em pó

1 colher de sopa de fermento em pó

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

No liquidificador, bata as bananas, os ovos, o óleo e o açúcar até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela e acrescente a farinha de trigo e a canela em pó, misturando até incorporar os ingredientes. Por último, adicione o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada e enfarinhada e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, ou até dourar. Retire do forno, espere amornar e desenforme. Sirva em seguida.

Torta de salsicha (Imagem: Romulo Gomes Queiroz | Shutterstock)

3. Torta de salsicha

Ingredientes

Massa

3 ovos

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento em pó

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha para enfarinhar

Recheio

500 g de salsicha

1/2 xícara de chá de molho de tomate

3 colheres de sopa de milho-verde escorrido

Orégano e coentro picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Recheio

Em uma panela, coloque as salsichas, cubra com água e leve ao fogo médio. Após levantar fervura, cozinhe por 3 minutos. Escorra, deixe amornar e corte em rodelas, reservando algumas para decorar. Em uma tigela, misture as rodelas de salsicha com o milho-verde e o molho de tomate. Reserve.

Massa

No liquidificador, bata os ovos, o leite, o óleo, o sal e o queijo parmesão ralado até obter uma mistura homogênea. Acrescente a farinha de trigo e bata novamente até formar uma massa lisa. Por último, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula.

Montagem e finalização

Em uma forma untada e enfarinhada, despeje metade da massa. Em seguida, distribua o recheio de salsicha e cubra com o restante da massa. Disponha as rodelas de salsicha reservadas por cima e polvilhe orégano. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 45 minutos, ou até dourar e firmar. Retire do forno, espere amornar, finalize com o coentro picado e sirva.