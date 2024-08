3 receitas de fondue vegano para fazer em casa

O fondue é um prato delicioso e que combina com o clima mais frio. Tradicionalmente, ele é feito com queijo, mas é totalmente possível prepará-lo com ingredientes de origem vegetal e manter o sabor e a textura. A seguir, confira 3 receitas de fondue vegano que selecionamos para você preparar em casa.

Fondue Vegano de castanha-de-caju

Ingredientes

2 xícaras de chá de castanha-de-caju

4 xícaras de chá de água quente

500 g de mandioquinha cozida

2 colheres de sopa de polvilho azedo

de polvilho azedo 1 dente de alho ralado

1 colher de chá de sal

1 xícara de chá de azeite

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de vinho branco seco

Água

Cubos de pão torrados para servir

Modo de preparo

Coloque a castanha-de-caju em um recipiente, cubra com água e deixe de molho por aproximadamente 10 horas. Descarte a água e bata a castanha-de-caju com a água quente no liquidificador até obter uma pasta. Reserve. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura homogênea.

Em uma panela antiaderente, coloque a mistura batida no liquidificador e leve ao fogo baixo por aproximadamente 4 minutos, mexendo sempre. Acrescente a pasta de castanha-de-caju e mexa até obter textura de fondue. Transfira para um aparelho de fondue e sirva com os cubos de pão.

Fondue de chocolate vegano

Ingredientes

200 ml leite de coco

200 g de chocolate vegano picado

vegano picado 2 colheres de sopa de xarope de bordo

1 colher de chá de extrato de baunilha

Morangos para servir

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque o leite de coco e deixe aquecer. Reduza o fogo e adicione o chocolate. Mexa até derreter o chocolate completamente. Em seguida adicione o xarope de bordo e o extrato de baunilha. Mexa por mais alguns minutos e transfira a mistura para o aparelho de fondue. Sirva com os morangos.

Fondue de tomate (Imagem: Y. A. Photo | Shutterstock)

Fondue de tomate

Ingredientes

300 g de tomates bem maduros picados

tomates bem maduros picados 1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de vinho seco

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de Preparo

Em uma panela, aqueça o azeite e adicione a cebola e o alho, refogando até dourarem. Acrescente os tomates e cozinhe por 5 minutos. Transfira a mistura para o liquidificador e bata até obter um creme. Volte a mistura para a panela em fogo médio, adicione o vinho branco, o sal e a pimenta-do-reino e mexa até engrossar. Transfira para o aparelho de fondue e sirva com pedaços de pão e vegetais.