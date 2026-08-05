O falafel é uma maneira saborosa de incluir mais proteínas vegetais e leguminosas no cardápio. As proteínas desempenham um papel importante na manutenção e no crescimento da massa muscular, contribuem para a saciedade e participam de diversas funções do organismo. Além de ser simples de preparar, o prato pode ganhar diferentes combinações, resultando em versões nutritivas e cheias de sabor.

A seguir, veja 3 receitas de falafel ricas em proteína vegetal e fáceis de fazer!

1. Falafel de grão-de-bico com abobrinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

1 abobrinha ralada

ralada 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/2 xícara de chá de salsinha picada

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Com um pano limpo, esprema bem a abobrinha para retirar o excesso de água. No processador, coloque o grão-de-bico, a abobrinha, a cebola, o alho, a salsinha, o cominho, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma mistura uniforme. Modele a massa em bolinhas e disponha em uma assadeira untada com o azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 25 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

Falafel de lentilha (Imagem: marco mayer | Shutterstock)

2. Falafel de lentilha

Ingredientes

2 xícaras de chá de lentilha cozida e escorrida

cozida e escorrida 1 ovo

1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 colher de chá de páprica defumada

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe a lentilha de molho em água por 6 horas. Escorra e reserve. No processador, coloque a lentilha, a cebola, o alho, o ovo, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino e bata até formar uma massa homogênea. Modele a massa em bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.

3. Falafel de tofu com brócolis

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

300 g de tofu firme

1 xícara de chá de brócolis picado

picado 1/2 cebola picada

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara de chá de coentro

4 colheres de sopa de farinha de arroz

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Água para deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, deixe o grão-de-bico de molho em água por 12 horas. Escorra e reserve. Pressione o tofu com papel-toalha para retirar o excesso de líquido. No processador, coloque o tofu, o brócolis, a cebola, o alho, o coentro, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma massa homogênea. Transfira a mistura para uma tigela, acrescente a farinha de arroz e misture até obter uma massa firme e fácil de modelar. Modele as bolinhas e disponha em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, até dourar. Sirva em seguida.