3 receitas de drinks para o Carnaval

O Carnaval está chegando e, com ele, a chance de se jogar na alegria dos bloquinhos de rua, festas ou encontros em casa. Para aguentar o calorão típico da estação, nada melhor do que drinks refrescantes, fáceis de fazer e cheios de sabor. Combinando frutas, especiarias e bebidas alcoólicas (ou não), são uma ótima maneira de inovar e transformar momentos simples em algo especial.

Pensando nisso, a Bio Mundo, referência em produtos naturais e ingredientes a granel, traz uma seleção de receitas para você brilhar na cozinha e na festa. “O Carnaval é sempre um momento especial para os brasileiros […]”, ressalta Edmar Monhé, CEO da Bio Mundo. Confira!

Gin tropical

Ingredientes

66 ml de gin

200 ml de água tônica

1 rodela de limão-cravo

Gelo e zimbro a gosto

Casca de laranja e limão desidratadas para decorar

Modo de preparo

Encha uma taça com gelo e mexa para gelar. Adicione o gin, a água tônica e o zimbro. Decore com as cascas de laranja e limão. Adicione a rodela de limão-cravo e misture suavemente.

Vodca com limão e canela

Ingredientes

50 ml de vodca

1 limão -taiti

-taiti 1 colher de sopa de açúcar

Gelo a gosto

1 canela em pau

Modo de preparo

Corte o limão em pedaços, retire as partes brancas e macere com o açúcar em um copo. Acrescente o gelo, a vodca e a canela em pau. Misture bem e aproveite.

Spritz de espumante e laranja (Imagem: Studio113 | Shutterstock)

Spritz de espumante e laranja

Ingredientes

3 partes de espumante seco

1 parte de suco de laranja

Gelo a gosto

Casca de laranja desidratada para aromatizar

Anis-estrelado para decorar

Modo de preparo

Passe a casca de laranja pela borda da taça para aromatizar. Misture os ingredientes delicadamente e finalize com o anis-estrelado.

Com essas receitas simples e cheias de sabor, é só escolher seus ingredientes favoritos e começar a preparar os drinks. Lembre-se de que, além de apreciar com moderação, manter-se hidratado é fundamental para curtir o Carnaval com saúde e disposição.

Por Sarah Monteiro