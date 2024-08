3 receitas de croque monsieur fáceis de fazer

O croque monsieur é um clássico sanduíche francês conhecido por sua crocância e sabor irresistível. Tradicionalmente preparado com pão de forma, manteiga, presunto e queijo gruyère, este prato é uma escolha perfeita para qualquer refeição do dia.

A seguir, confira 3 variações fáceis deste delicioso prato!

Croque monsieur

Ingredientes

4 fatias de pão de forma

de forma 2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo gruyère ralado

4 fatias de presunto

1/2 xícara de chá de queijo gruyère ralado (para gratinar)

Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma pasta. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até a mistura engrossar. Adicione o queijo gruyère, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, toste levemente as fatias de pão. Depois, monte os sanduíches colocando o presunto e o molho de queijo. Feche com outra fatia de pão, cubra com um pouco de molho e finalize com o queijo gruyère. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10-15 minutos ou até o queijo gratinar e dourar. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Croque monsieur na travessa (Imagem: Esin Deniz | Shutterstock)

Croque monsieur na travessa

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de fermento em pó

4 ovos

1/2 xícara de chá de óleo vegetal

1 xícara de chá de leite

Sal a gosto

150 g presunto fatiado

fatiado 150 g queijo muçarela fatiado

Manteiga para untar

Cobertura

2 colheres de sopa de farinha de trigo

30 g manteiga

1/2 xícara de chá de leite gelado

150 g queijo muçarela fatiado

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente os ovos, o óleo e o leite e misture até obter uma massa homogênea. Coloque metade da massa em uma travessa untada com manteiga. Faça uma camada com o presunto e a muçarela. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até que a massa não esteja mais líquida, mas sem assar completamente. Reserve.

Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e misture até cozinhar e o cheiro de farinha crua sumir. Reduza o fogo e acrescente o leite aos poucos, misturando até obter um creme. Cubra a massa com o molho e finalize com a muçarela. Leve novamente ao forno a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Croque monsieur com mostarda dijon

Ingredientes

4 fatias de pão de forma

2 colheres de sopa de manteiga

1 colher de sopa de mostarda dijon

2 colheres de sopa de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de queijo emmental ralado

emmental ralado 4 fatias de presunto

1/2 xícara de chá de queijo emmental ralado (para gratinar)

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma pasta. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até a mistura engrossar. Adicione a mostarda dijon e o queijo emmental ralado, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, toste levemente as fatias de pão. Depois, monte os sanduíches colocando o presunto e o molho de queijo. Feche com outra fatia de pão, cubra com um pouco de molho e finalize com o queijo emmental. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10-15 minutos ou até o queijo gratinar e dourar. Sirva em seguida.