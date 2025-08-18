3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

Cuidar do organismo naturalmente é essencial para o bem-estar e o equilíbrio diário. Os chás detox, feitos com ervas e ingredientes naturais, são poderosos aliados na eliminação de toxinas, redução de inflamações e melhora do funcionamento do sistema digestivo. Além de purificar o corpo, essas bebidas oferecem momentos de pausa e relaxamento, tornando o cuidado com a saúde ainda mais prazeroso nos dias frios
A seguir, veja 3 receitas de chás para desinflamar e limpar o corpo!
Chá de maçã com canela
Ingredientes
- 1 maçã picada
- 1 canela em pau
- 2 xícaras de chá de água
Modo de preparo
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente a maçã e a canela em pau. Deixe ferver por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe sirva em seguida.
Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano
Ingredientes
- 1 colher de sopa de flores secas de camomila
- 1 pedaço de gengibre fresco
- 2 xícaras de chá de água
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 1 pitada de cúrcuma
Modo de preparo
Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente o gengibre e deixe cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, adicione a camomila e cúrcuma e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão-siciliano e sirva em seguida.
Chá de dente-de-leão com hortelã
Ingredientes
- 1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão
- 5 folhas de hortelã fresca
- 2 xícaras de chá de água
- suco de 1 limão
Modo de preparo
Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Acrescente o dente-de-leão, o suco de limão e a hortelã. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe e sirva em seguida.