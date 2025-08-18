Variedades

3 receitas de chás para desinflamar e desintoxicar o corpo

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 18/08/25 17h36
Chá de maçã com canela (Imagem: Nannycz | Shutterstock)

Cuidar do organismo naturalmente é essencial para o bem-estar e o equilíbrio diário. Os chás detox, feitos com ervas e ingredientes naturais, são poderosos aliados na eliminação de toxinas, redução de inflamações e melhora do funcionamento do sistema digestivo. Além de purificar o corpo, essas bebidas oferecem momentos de pausa e relaxamento, tornando o cuidado com a saúde ainda mais prazeroso nos dias frios

A seguir, veja 3 receitas de chás para desinflamar e limpar o corpo!

Chá de maçã com canela

Ingredientes

  • 1 maçã picada
  • 1 canela em pau
  • 2 xícaras de chá de água

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente a maçã e a canela em pau. Deixe ferver por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe sirva em seguida. 

Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano servido em xícara de vidro em cima de mesa de madeira com flores de camomila e gengibre e limão-siciliano
Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)

Chá de camomila com gengibre e limão-siciliano

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de flores secas de camomila
  • 1 pedaço de gengibre fresco
  • 2 xícaras de chá de água
  • Suco de 1/2 limão-siciliano
  • 1 pitada de cúrcuma

Modo de preparo

Em uma panela, leve a água ao fogo médio até começar a ferver. Acrescente o gengibre e deixe cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Desligue o fogo, adicione a camomila e cúrcuma e tampe a panela. Deixe em infusão por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão-siciliano e sirva em seguida.

Chá de dente-de-leão com hortelã

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de folhas secas de dente-de-leão
  • 5 folhas de hortelã fresca 
  • 2 xícaras de chá de água
  • suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, ferva a água em fogo médio e desligue o fogo. Acrescente o dente-de-leão, o suco de limão e a hortelã. Tampe e deixe em infusão por 8 minutos. Coe e sirva em seguida. 

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna