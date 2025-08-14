Poucos quitutes despertam tantas lembranças quanto o aroma de bolinho de chuva saindo da frigideira. Crocante por fora, macio por dentro e envolto em açúcar e canela, é aquele tipo de lanche que faz qualquer tarde ganhar outro clima. E para quem gosta de dar um toque diferente sem perder a essência, vale experimentar novas combinações e formatos.

A seguir, confira 3 receitas de bolinho de chuva proteico para o lanche da tarde!

Bolinho de chuva proteico com whey protein

Ingredientes

Para a massa

2 ovos

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 xícara de chá de farinha de aveia

30 g de whey protein sabor baunilha

1/2 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de chá de fermento em pó

1 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco para fritar

Para polvilhar

3 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de chá de canela em pó

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata os ovos com o açúcar até obter um creme claro. Acrescente a farinha de aveia, o whey protein e a canela, alternando com o leite, até formar uma massa cremosa. Misture o fermento delicadamente. Aqueça o óleo de coco em uma panela em fogo médio e frite pequenas porções da massa até dourarem. Retire, escorra no papel-toalha e passe na mistura de açúcar e canela enquanto ainda estiverem quentes. Sirva em seguida

Bolinho de chuva proteico com pasta de amendoim (Imagem: Jobz Fotografia | Shutterstock)

Bolinho de chuva proteico com pasta de amendoim

Ingredientes

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de pasta de amendoim

30 g de whey protein sabor baunilha

sabor baunilha 2 colheres de sopa de açúcar de coco

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 ovo

1/2 xícara de chá de leite desnatado (aproximadamente, ajustar até dar ponto)

1 colher de chá de essência de baunilha

Óleo para fritar

Açúcar de coco e canela em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela grande, misture a farinha de trigo, a aveia, o whey protein, o açúcar mascavo e o fermento. Acrescente o ovo, a essência de baunilha e a pasta de amendoim. Vá adicionando o leite desnatado aos poucos até formar uma massa cremosa e espessa.

Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio-alto. Com a ajuda de duas colheres, modele pequenas porções de massa e frite até dourarem por igual. Retire e escorra sobre papel-toalha. Em um recipiente, misture açúcar com canela e polvilhe sobre os bolinhos ainda mornos. Sirva em seguida.

Bolinho de chuva proteico com banana

Ingredientes

1 banana madura amassada

madura amassada 1 ovo

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

3/4 de xícara de chá de farinha de aveia

25 g de whey protein sabor baunilha

1 colher de chá de fermento em pó

Óleo de coco para fritar

Canela em pó e açúcar de coco para polvilhar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a banana, o ovo e o açúcar. Adicione a farinha, o whey protein e mexa bem. Coloque o fermento por último e misture. Em uma panela média, coloque o óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Frite pequenas porções da massa até dourar. Retire os bolinhos de chuva do fogo, escorra em um recipiente forrado com papel-toalha e polvilhe açúcar e canela. Sirva em seguida.