Seja para quem segue uma alimentação vegetariana ou para quem só quer sair do básico e experimentar algo diferente, as receitas com proteína vegetal vêm ganhando cada vez mais espaço no dia a dia de quem busca lanches simples, equilibrados e sem complicação. Feitas com ingredientes como leguminosas, cereais e oleaginosas, elas ajudam a aumentar a saciedade e permitem uma grande variedade de combinações de sabores e texturas.

A seguir, confira 3 receitas com proteína vegetal para o lanche da tarde!

1. Crepioca recheada com tofu e rúcula

Ingredientes

Massa

4 colheres de sopa de goma de tapioca

2 colheres de sopa de farinha de grão-de-bico

1/4 de xícara de chá de água

1 pitada de sal

1 colher de chá de azeite

Recheio

200 g de tofu firme

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de suco de limão

Folhas de rúcula, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a goma de tapioca com a farinha de grão-de-bico, a água e o sal até obter uma massa líquida e homogênea, semelhante à de panqueca. Em fogo médio, aqueça uma frigideira antiaderente untada com azeite e despeje uma porção da massa, espalhando bem. Cozinhe até firmar e dourar levemente. Vire e doure o outro lado. Repita o processo com o restante.

Recheio

Em um recipiente, amasse o tofu com um garfo até formar uma textura cremosa, parecida com ricota. Misture com azeite, limão, sal e pimenta-do-reino. Coloque uma porção do tofu temperado sobre a crepioca ainda quente, adicione as folhas de rúcula e distribua bem. Dobre ou enrole. Sirva imediatamente.

Barra de aveia com pasta de amendoim e chocolate (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)

2. Barra de aveia com pasta de amendoim e chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

em flocos 1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/2 xícara de chá de gotas de chocolate 80% cacau

2 colheres de sopa de melado de cana

1 pitada de sal

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a pasta de amendoim com o melado até formar um creme mais fluido. Adicione a aveia e misture bem até virar uma massa grossa e moldável. Incorpore metade das gotas de chocolate na massa e, em seguida, transfira para uma forma pequena forrada com papel-manteiga e pressione bem para ficar compacta e nivelada. Finalize com o restante do chocolate por cima, pressionando levemente. Leve à geladeira por 1 a 2 horas, até firmar bem. Corte em barrinhas ou quadrados e sirva.

3. Bolinho de grão-de-bico assado

Ingredientes

1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido

cozido e escorrido 1/2 cebola picada

1 dente de alho amassado

2 colheres de sopa de salsinha picada

1 colher de chá de páprica doce

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 colher de sopa de azeite

2 colheres de sopa de farinha de aveia

Modo de preparo

Em um processador, coloque o grão-de-bico, a cebola, o alho, a salsinha, a páprica, o sal, a pimenta-do-reino e o azeite. Bata até obter uma massa homogênea, mas ainda com leve textura. Transfira a mistura para uma tigela e adicione a farinha de aveia aos poucos, mexendo até que a massa fique mais firme e fácil de modelar. Se necessário, ajuste o ponto com um pouco mais de farinha.

Modele pequenos bolinhos com as mãos e disponha em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 a 30 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual, até ficarem firmes e levemente crocantes por fora. Sirva em seguida.