Variedades

3 receitas com leite condensado fáceis e irresistíveis

4 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 04/02/26 16h06
Pudim de leite condensado (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)
Pudim de leite condensado (Imagem: estudiofcx | Shutterstock)

Não é novidade que o leite condensado é um ingrediente queridinho, presente em inúmeras receitas e responsável por trazer sabor e cremosidade aos doces. No entanto, ele não precisa ficar apenas no papel de coadjuvante: tem potência de sobra para assumir o protagonismo nas sobremesas mais incríveis.

O leite condensado brilha quando ocupa o centro da receita, dando origem a doces clássicos e a releituras cheias de criatividade. Pensando nisso, separamos três receitas com ele, perfeitas para quem quer apostar em sobremesas práticas e com sabor de destaque.

1. Pudim de leite condensado

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 790 ml de leite
  • 3 ovos
  • 1 xícara de chá de açúcar
  • 1/2 xícara de chá de água quente

Modo de preparo

Em uma panela, adicione o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.

Um bolo de limão caseiro, coberto por uma generosa camada de glacê branco cremoso e raspas de limão verde. O bolo está sobre uma tábua redonda de madeira clara, com uma fatia já cortada e servida em um prato branco em primeiro plano. Ao fundo, uma cúpula de vidro transparente está aberta e há um guardanapo lilás dobrado. A cena é iluminada e limpa, sobre uma superfície azul-claro suave
Bolo de limão com cobertura de leite condensado (Imagem: Gus Gan | Shutterstock)

2. Bolo de limão com cobertura de leite condensado

Ingredientes

Massa

  • 395 g de leite condensado
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo
  • 1/2 xícara de chá de suco de limão
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 1 colher de sopa de fermento químico em pó
  • Óleo para untar
  • Farinha de trigo para enfarinhar

Cobertura

  • 395 g de leite condensado
  • Suco de 1 limão
  • Raspas de limão a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, os ovos, o óleo e o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela, acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture delicadamente. Por último, incorpore o fermento.

Despeje a massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e deixe amornar.

Cobertura

Em uma tigela, misture o leite condensado com o suco de limão aos poucos, mexendo com uma colher ou fouet, até formar uma cobertura lisa e levemente espessa. Espalhe sobre o bolo ainda morno, finalize com as raspas de limão e sirva.

3. Musse de morango com leite condensado

Ingredientes

  • 395 g de leite condensado
  • 200 g de creme de leite
  • 20 g de gelatina do sabor morango
  • 250 ml de água quente
  • 250 ml de água fria

Modo de preparo

Em uma tigela média, coloque o pó da gelatina e despeje a água quente, mexendo bem com uma colher até dissolver completamente. Em seguida, acrescente a água fria e misture novamente. Reserve até que a gelatina esteja em temperatura ambiente.

Enquanto isso, no liquidificador, adicione o leite condensado e o creme de leite. Bata por cerca de 1 minuto, até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ligado, acrescente a gelatina já fria aos poucos, batendo apenas o suficiente para incorporar.

Despeje a mistura em um refratário médio ou distribua em taças individuais. Leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas, ou até que a musse esteja firme. Retire da geladeira e sirva gelada.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google