3 receitas com leite condensado fáceis e irresistíveis

Não é novidade que o leite condensado é um ingrediente queridinho, presente em inúmeras receitas e responsável por trazer sabor e cremosidade aos doces. No entanto, ele não precisa ficar apenas no papel de coadjuvante: tem potência de sobra para assumir o protagonismo nas sobremesas mais incríveis.
O leite condensado brilha quando ocupa o centro da receita, dando origem a doces clássicos e a releituras cheias de criatividade. Pensando nisso, separamos três receitas com ele, perfeitas para quem quer apostar em sobremesas práticas e com sabor de destaque.
1. Pudim de leite condensado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 790 ml de leite
- 3 ovos
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água quente
Modo de preparo
Em uma panela, adicione o açúcar e leve ao fogo baixo, sem mexer, até começar a derreter nas bordas. Quando atingir o tom marrom-claro, mexa delicadamente para dissolver por completo. Acrescente a água quente com cuidado e misture até formar um caramelo uniforme. Despeje a calda em uma forma de pudim, espalhando bem no fundo e nas laterais. Reserve.
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, o leite e os ovos. Bata até ficar homogêneo. Despeje a mistura na forma caramelizada e cubra com papel-alumínio. Leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, até firmar. Retire do forno, aguarde esfriar e leve à geladeira por 4 horas. Desenforme e sirva em seguida.
2. Bolo de limão com cobertura de leite condensado
Ingredientes
Massa
- 395 g de leite condensado
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo
- 1/2 xícara de chá de suco de limão
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- Óleo para untar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Cobertura
- 395 g de leite condensado
- Suco de 1 limão
- Raspas de limão a gosto
Modo de preparo
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, os ovos, o óleo e o suco de limão. Bata até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma tigela, acrescente a farinha de trigo aos poucos e misture delicadamente. Por último, incorpore o fermento.
Despeje a massa em uma forma média untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, ou até que, ao espetar um palito, ele saia limpo. Retire do forno e deixe amornar.
Cobertura
Em uma tigela, misture o leite condensado com o suco de limão aos poucos, mexendo com uma colher ou fouet, até formar uma cobertura lisa e levemente espessa. Espalhe sobre o bolo ainda morno, finalize com as raspas de limão e sirva.
3. Musse de morango com leite condensado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 20 g de gelatina do sabor morango
- 250 ml de água quente
- 250 ml de água fria
Modo de preparo
Em uma tigela média, coloque o pó da gelatina e despeje a água quente, mexendo bem com uma colher até dissolver completamente. Em seguida, acrescente a água fria e misture novamente. Reserve até que a gelatina esteja em temperatura ambiente.
Enquanto isso, no liquidificador, adicione o leite condensado e o creme de leite. Bata por cerca de 1 minuto, até obter uma mistura homogênea. Com o liquidificador ligado, acrescente a gelatina já fria aos poucos, batendo apenas o suficiente para incorporar.
Despeje a mistura em um refratário médio ou distribua em taças individuais. Leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas, ou até que a musse esteja firme. Retire da geladeira e sirva gelada.