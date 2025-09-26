O mac and cheese é um daqueles pratos que conquistam pelo sabor reconfortante e pela cremosidade irresistível. De origem norte-americana, ele se tornou um clássico que ultrapassou fronteiras e hoje aparece em versões variadas ao redor do mundo. Preparado em casa, é ainda mais especial, já que permite ajustar os temperos, escolher os queijos preferidos e até acrescentar toques pessoais que tornam a refeição única.

A seguir, veja 3 receitas caseiras de mac and cheese fáceis de fazer!

Mac and cheese supercremoso

Ingredientes

2 xícaras de chá de macarrão cotovelo

2 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1 colher de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de queijo cheddar ralado

1/2 xícara de chá de parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Brotos para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho por alguns segundos. Acrescente a farinha de trigo e mexa por 1 minuto. Adicione o leite aos poucos, mexendo sem parar, até formar um creme liso. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Acrescente o queijo cheddar e o parmesão, mexendo até derreter e o molho ficar bem cremoso. Junte o macarrão cozido e envolva bem no molho. Finalize com os brotos e sirva em seguida.

Mac and cheese de forno (Imagem: Vladislav Chusov | Shutterstock)

Mac and cheese de forno

Ingredientes

2 xícaras de chá de macarrão cotovelo

cotovelo 2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

3 xícaras de chá de leite

2 xícaras de chá de queijo cheddar ralado

1/2 xícara de chá de queijo muçarela ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Tomilho para finalizar

Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e adicione a farinha de trigo, mexendo por cerca de 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sempre, até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione 1 xícara de chá de queijo cheddar e o queijo muçarela ao molho, misturando até derreter. Junte o macarrão cozido ao molho e misture bem. Transfira para um refratário, cubra com o restante do queijo cheddar e leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 20 minutos, ou até gratinar. Finalize com o tomilho e sirva em seguida.

Mac and cheese ao pesto

Ingredientes

Mac and cheese

2 xícaras de chá de macarrão cotovelo

2 colheres de sopa de manteiga

2 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

1/2 xícara de chá de creme de leite

1 xícara de chá de queijo emmental ralado

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Molho pesto

1 xícara de chá de folhas de manjericão

1/4 de xícara de chá de azeite

1/4 de xícara de chá de nozes

1 dente de alho

3 colheres de sopa de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Molho pesto

No liquidificador ou processador, bata as folhas de manjericão, o azeite, as nozes, o alho e o parmesão até obter uma pasta cremosa. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve.

Mac and cheese

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente. Escorra e reserve. Em outra panela, derreta a manteiga em fogo médio e adicione a farinha de trigo, mexendo por 1 minuto. Acrescente o leite aos poucos, mexendo sem parar, até formar um creme liso. Misture o creme de leite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a emmental e metade do parmesão, mexendo até derreter e ficar bem cremoso. Acrescente o pesto ao molho de queijo e misture bem até ficar homogêneo. Junte o macarrão cozido, envolvendo bem no molho. Finalize com o restante do parmesão e sirva em seguida.