Florianópolis, com suas paisagens exuberantes e atmosfera vibrante, é um dos destinos mais procurados do Brasil. Conhecida como a Ilha da Magia, encanta visitantes com suas praias paradisíacas, dunas imponentes e morros verdejantes. Mas, além de seus cartões-postais, Floripa oferece uma rica variedade de experiências.

Os visitantes podem se aventurar nas ondas perfeitas para o surfe na Praia da Joaquina, explorar as trilhas ecológicas e os mirantes com vistas espetaculares da Lagoa da Conceição, e admirar a imponente Ponte Hercílio luz, um dos cartões-postais da cidade. No Centro Histórico, vale a pena se deixar levar pelas charmosas ruas de paralelepípedos, além de admirar as construções coloniais e se deliciar com a gastronomia local no Mercado Público.

Para quem busca contato com a natureza, a Ilha da Magia oferece trilhas ecológicas com paisagens deslumbrantes e rica fauna e flora nos Parques Municipais da Lagoa do Peri e do Morro da Lagoa da Conceição, e no Parque Estadual do Rio Vermelho. Relaxe nas águas calmas e cristalinas da Lagoa do Peri, ideal para nadar, andar de caiaque e contemplar a natureza.

É imperdível ainda experimentar as deliciosas sequências de camarão, as ostras frescas e as tainhas grelhadas, especialidades da culinária açoriana. E, à noite, explorar os bares e restaurantes da Lagoa da Conceição, e os beach clubs de Jurerê Internacional, curtindo a atmosfera vibrante da ilha.

Abaixo, veja 3 praias em Florianópolis para relaxar e apreciar a natureza!

1. Praia Mole

Point de surfistas e jovens, com ondas fortes, areia fina e ambiente descontraído.

As águas calmas da Praia de Canasvieiras é ideal para passar um tempo com a família (Imagem: Del Monte | Shutterstock)

2. Canasvieiras

Ideal para famílias, com águas calmas e cristalinas, perfeita para crianças.

3. Praia Brava

Um paraíso para surfistas e amantes da natureza, com ondas fortes e paisagens exuberantes.

Por Cláudia Costa, Eliria Buso e Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem.