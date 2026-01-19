3 orações para o Dia de São Mario

Em 19 de janeiro é celebrado o Dia de São Mário, santo que inspira os fiéis da igreja católica por sua fé inabalável. Conhecido por seu testemunho de coragem, ele viveu nos primeiros séculos do cristianismo e destacou-se por manter sua crença mesmo diante da perseguição romana, tornando sua trajetória um símbolo de devoção.

História de São Mário

Segundo a tradição, São Mário partiu da Pérsia rumo a Roma para visitar os túmulos de São Pedro e São Paulo, acompanhado da esposa Marta e dos filhos Audifax e Abaco. Na cidade, a família conheceu o sacerdote Valentim, que sepultava os restos mortais de 270 mártires decapitados à beira da estrada. Ao ajudarem nessa missão, foram flagrados pelas autoridades romanas e presos.

Por se recusarem a negar a fé cristã e a cultuar o imperador, todos foram condenados à morte. São Mário, Audifax, Abaco e Valentim foram decapitados na Via Cornélia, enquanto Marta foi afogada em um poço fora dos muros de Roma. Após o martírio, os corpos foram recolhidos por uma cristã chamada Felicidade, que lhes concedeu sepultura em um cemitério pertencente à sua família.

Orações para São Mário rogam pela perseverança na fé e proteção espiritual (Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock)

Orações para São Mário

Abaixo, confira algumas orações para honrar e celebrar o Dia de São Mário!

1. Oração a São Mário

Deus Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, neste grande dia de misericórdia, pedimos a interseção de São Mário, a quem se dedicou por uma vida familiar e digna, no santo poder da fé que transporta montanhas, para conseguirmos vencer a vida que nos ensina!

Oh! São Mário abnegado pela voz da paciência! Da proteção santa, justa e consagrada! Que caminhastes na missão do amor e da paz! Ajuda-nos a semear com as glórias dos altares, como celeiros da voz abençoada da divindade, em prol de ensinarmos aos nossos filhos e netos o dom da palavra que salva pela luz da bondade! Amém.

2. Oração para fortalecer a fé

Senhor Jesus, ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, e que vives pelos séculos junto ao Pai: aumenta nossa fé, robustece nossa esperança e dá-nos beber da fonte de teu amor, para que não declinem nossas forças enquanto peregrinamos até a Jerusalém celeste. Por Cristo nosso Senhor. Amém!

São Mário, rogai por nós.

3. Oração para pedir fidelidade de Deus

Senhor, Pai Santo, que nos criastes por infinito amor e nos destes a dignidade de Vossos filhos, algo que nem aos anjos concedestes: pela intercessão de São Mário e companheiros mártires, dai-nos as graças necessárias para Vos sermos fiéis formando e apoiando uns aos outros, na Igreja doméstica da nossa família em comunhão com Vosso Corpo Místico, enterrando o pecado na vivência das virtudes, para que a nossa peregrinação em direção ao destino dos Apóstolos Vos seja agradável e obra de misericórdia para os irmãos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, e Nossa Senhora. Amém.