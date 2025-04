O Dia de São Marcos Evangelista é celebrado com gratidão e reverência em 25 de abril, recordando a vida e a missão de um dos quatro evangelistas que anunciaram com fidelidade a Boa Nova de Jesus Cristo. Autor do segundo Evangelho do Novo Testamento, São Marcos foi discípulo de São Pedro e acompanhou também São Paulo e Barnabé em missões apostólicas.

Seu Evangelho é direto, cheio de ação e voltado para mostrar o Cristo Servo, Filho de Deus, que veio para servir e dar a vida por muitos. Segundo a tradição, São Marcos foi o fundador da Igreja de Alexandria, no Egito, tornando-se o primeiro bispo daquela comunidade. É considerado o patrono dos escribas, notários e leitores da Palavra de Deus, além de ser o padroeiro da cidade de Veneza, onde suas relíquias foram levadas na Idade Média.

A seguir, veja 3 orações para o Dia de São Marcos Evangelista!

1. Oração para se aproximar à mensagem de Jesus

Senhor Deus, que por Vossa Palavra inspirastes os escritos de São Marcos, concedei-nos a sua mesma proximidade com a mensagem de Jesus, e por sua intercessão fazei também da nossa casa um centro cristão, onde, através da perseverança na missão, como ele sirvamos a Pedro, isto é, à Igreja, comunicando a todos a Boa Nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, e Nossa Senhora. Amém!

2. Oração para alcançar uma graça urgente

Em Nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Ó Deus, que concedeste a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus sentimentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do espírito Santo.

São Marcos, tu que tens todos os poderes do mundo, tu que tens todas as forças do mundo, ouve este meu pedido que tão urgente que humildemente te faço neste momento: faça aqui o seu pedido. Com as graças e com os milagres de São Marcos este meu pedido será atendido. Com as forças do céu, a força do trovão, a intercessão dos santos e anjos as minhas preces vão chegar onde precisam chegar.

São Marcos, com a vossa ajuda eu conto, com a vossa ajuda eu espero, com a vossa intercessão eu conseguirei o que tanto desejo e preciso! Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a seu discípulo Marcos a graça do apostolado cristão e a narração do seu Santo Evangelho.

São Marcos, rogai por nós, para que sejamos iluminados pela força do Evangelho. Amém!

3. Oração para ter coragem na missão

Que a exemplo de São Marcos, sejamos fiéis, amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a Palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo. Amém!