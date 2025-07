3 orações para o Dia de Santo Elias

Em 20 de julho é celebrado o Dia de Santo Elias, conhecido por sua fidelidade a Deus e por enfrentar tempos difíceis com coragem e determinação. Ele foi um profeta do século IX a.C., nascido em Tisbe, no reino do norte, durante o período em que o povo estava dividido entre Israel e Judá. Viveu sob o reinado de Acabe, conhecido por promover a idolatria e perseguir os profetas de Deus. Sua missão era reconduzir o povo à fidelidade ao Deus único, como indica seu nome, que significa “O Senhor é meu Deus”.

Um dos episódios mais marcantes de sua história está em 1 Reis 18, quando Elias confronta a idolatria de Acabe, propondo uma prova para revelar quem era o verdadeiro Deus: “Tragam dois novilhos. Escolham eles um, cortem-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu prepararei o outro novilho e o colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O deus que responder por meio do fogo, esse é Deus”. (1 Reis 18:23-24)

Após a proposta, o povo de Israel e centenas de profetas de Baal e Aserá se reuniram no Monte Carmelo, onde foi solicitado por Elias. No local, os profetas de Baal clamaram ao falso deus sem sucesso. Elias, então, reconstruiu o altar do Senhor com doze pedras — uma para cada tribo dos descendentes de Jacó —, preparou o sacrifício, cavou uma valeta ao redor e molhou tudo com água três vezes. Em seguida, orou:

“Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti”. O fogo do Senhor desceu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e toda a água da valeta. Diante disso, o povo se prostrou e declarou: “O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!”. (1 Reis 18:36-39)

Orações a Santo Elias podem ser feitas para rogar por proteção e renovação espiritual (Imagem: Pazargic Liviu | Shutterstock)

Orações para Santo Elias

Santo Elias, como mostra a sua história, teve uma fé inabalável e uma coragem extraordinária diante dos desafios. Ao recorrer a ele em oração, buscamos força, proteção e renovação espiritual. Abaixo, confira orações dedicadas a esse grande profeta!

1. Oração pela intercessão de Santo Elias

Santo Elias, baluarte de fé e defensor ardente da pureza divina, em vossa intercessão depositamos nossa confiança. Que vossa coragem inspire nossos corações a enfrentar os desafios com determinação inabalável. Profeta do Altíssimo, que vossos feitos extraordinários sejam um farol para nossa jornada espiritual.

Profeta do Carmelo, vossa devoção inabalável confrontou a impiedade e restaurou a verdadeira adoração. Instruí-nos a perseverar na retidão, mesmo quando assolados por tempestades de incredulidade.

Pelas dificuldades que nos afligem, pedimos vossa intercessão poderosa. Que, assim como invocastes o fogo do céu, possamos invocar a força divina para superar obstáculos. Concedei-nos a graça de viver com a mesma paixão e devoção que vos caracterizaram, permanecendo firmes na fé e no amor a Deus.

Santo Elias, vossa presença na Transfiguração do Senhor atesta vossa proximidade com o divino. Intercedei por nós, para que possamos vislumbrar a glória celestial em meio às vicissitudes da existência.

Santo Elias, protetor dos que enfrentam provações, guia-nos e fortalece-nos em nossa caminhada espiritual. Que vossa vida de milagres e intervenções divinas seja para nós um exemplo de entrega total à vontade de Deus. Amém.

2. Oração para se reconectar com divino

Santo Profeta Elias, pai admirável do Carmelo, olha clemente para este vosso filho que, sob a vossa inspiração, busca seguir o caminho que conduz à santidade. Cobri-me com o zelo do Senhor, infundi no meu coração o amor ao bem, aumentai em mim a fé a esperança e a caridade, para que eu possa descobrir na vida dos homens o verdadeiro Deus que passa, e convosco possa subir ao cume do monte Carmelo, monte do Senhor que vive e reina para sempre. Amém.

3. Oração a Santo Elias para alcançar uma graça

Senhor, Deus dos Exércitos, que manifestastes o Teu poder em Santo Elias, profeta, defensor da justiça, da ética e da vida, sendo de Deus no meio do povo; dai-me força e coragem para caminhar. Que o Divino Espírito Santo venha me iluminar nas noites escuras. Livra-me do deserto da vida, da falta de fé, dos deuses da modernidade.

Atende a esta súplica neste momento de cansaço e indecisão. (Fazer o pedido) Que a Virgem do Carmo e Santo Elias me cubram com o Sagrado Manto e revistam-me com o Santo Escapulário. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, na Unidade do Espírito Santo. Amém.