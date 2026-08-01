3 orações para o Dia de Santo Afonso

Em 1º de agosto, a Igreja Católica celebra o Dia de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo, Doutor da Igreja e padroeiro dos confessores e teólogos da doutrina moral. Nascido em Nápoles, na Itália, em 1696, em uma família nobre, destacou-se desde cedo pelos estudos e, aos 16 anos, tornou-se doutor em Direito Civil e Eclesiástico.

Apesar da promissora carreira, renunciou à vida profissional, aos títulos de nobreza e à herança para dedicar-se integralmente à vocação religiosa. Ao longo de sua missão, evangelizou mendigos e camponeses e fundou a Congregação do Santíssimo Redentor.

Aos 60 anos, foi nomeado bispo e permaneceu fiel ao seu ministério até a morte, aos 91 anos, deixando importantes obras sobre a Teologia Moral, as Visitas ao Santíssimo Sacramento e o livro As Glórias de Maria. Canonizado em 1839, foi proclamado Doutor da Igreja pelo Papa Pio IX, em 1871, e, em 1950, recebeu do Papa Pio XII o título de padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas.

Abaixo, confira orações para o Dia de Santo Afonso!

1. Oração a Santo Afonso

Glorioso Santo Afonso, que não somente professastes a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, mas também fostes suscitado por Deus para ser Apóstolo e Doutor dela, alcançai-nos deste Sagrado Coração uma centelha do fogo celeste que Ele veio acender sobre a terra e no qual vivestes abrasado, a fim de que, cheios de amor e zelo, mereçamos como vós ser unidos a Ele neste exílio e no céu que é a vida, a felicidade e o único tesouro de nossas almas. Assim seja.

Santo Afonso escreveu uma súplica de consagração e confiança na intercessão de Nossa Senhora (Imagem: Jantanee Runpranomkorn | Shutterstock)

2. Oração de Santo Afonso à Virgem Maria Santíssima

Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, a vós que sois a Mãe de meu Senhor, a Rainha do Universo, a Advogada, a esperança, o refúgio dos pecadores. Eu, que sou o mais miserável de todos os pecadores, recorro a vós. Eu a venero, Grande Rainha, e agradeço-lhe as muitas graças que me concedeu até hoje.

Eu te amo, minha querida Senhora; e por causa desse amor, prometo servi-la de boa vontade para sempre e fazer o que puder para torná-la amada por outras pessoas também.

Coloco em vós todas as minhas esperanças de salvação; aceita-me como teu servo e abriga-me sob o teu manto, tu que és a Mãe da Misericórdia. Livra-me de todas as tentações, ou pelo menos obtenha para mim a força para vencê-las até a morte.

De vós, imploro um verdadeiro amor por Jesus Cristo. Através de vós, espero ter uma morte sagrada. Minha querida Mãe, pelo teu amor a Deus Todo-Poderoso, rogo-te que me ajudes sempre, mas sobretudo no último momento da minha vida.

Não me abandones então, até que me vejas a salvo no céu, para me abençoar; e que eu possa cantar as tuas misericórdias por toda a eternidade. Essa é a minha esperança. Amém!

3. Oração de Santo Afonso a Jesus

Meu querido Redentor, sei que os anjos do céu estão acompanhando você nesta jornada; mas nesta terra quem o acompanha? Não se esqueça, ó, meu Jesus, de que ainda estou com você.

Miserável e ingrato! Agora sei o que fiz. Você desceu do céu para ser meu companheiro na terra; e muitas vezes ofendi você. Quando penso, meu Senhor, que muitas vezes pelos meus gostos me amaldiçoei, me separei de você, renunciando à sua amizade, gostaria de morrer de dor. Mas você veio me perdoar; perdoa-me logo, que me arrependo com toda a minha alma por ter te afastado muitas vezes e o abandonado. Proponho e espero, com sua graça, não deixar mais você e não me separar mais de você, meu único amor.

Minha alma se apaixonou por você, meu Deus amável. Eu te amo, meu doce Salvador; e desde que você veio à terra para me salvar e dispensar suas graças, busco essa graça; não me deixe mais me separar de você. Junte-se a mim, me abrace, me acorrente com os cordões doces do seu santo amor. Ó, meu Redentor e Deus, e quem terá coração para te deixar e viver sem você, privado de sua graça!

Santíssima Maria, venho te acompanhar nesta jornada. Sempre me ajude, mas principalmente quando me encontrar no fim da minha vida. Rainha minha, salve-me com sua intercessão; para amar você e amar a Jesus para sempre, todo tempo e na eternidade. Você é minha esperança, espero em ti!