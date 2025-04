No dia 26 de abril, celebramos Nossa Senhora do Bom Conselho, uma das invocações marianas mais queridas pela Igreja Católica, especialmente venerada em Genazzano, na Itália, onde sua imagem apareceu milagrosamente no século XV. Segundo a tradição, em 1467, uma misteriosa pintura da Virgem Maria com o Menino Jesus surgiu na parede de uma antiga igreja agostiniana em ruínas, acompanhada por sinais celestiais.

Desde então, muitos fiéis passaram a buscar sua intercessão, especialmente nos momentos de decisão e dúvida, confiando em seu amparo materno e em sua orientação segura. Ela é considerada padroeira daqueles que necessitam de luz para tomar boas decisões, sendo invocada com o título de “Bom Conselho”.

Veja, abaixo, 3 orações para o Dia de Nossa Senhora do Bom Conselho!

1. Oração à Nossa Senhora do Bom Conselho

Virgem Imaculada, Mãe de Deus e nossa Mãe, o Senhor fez de vós uma conselheira admirável. Nas bodas de Caná, deixastes o vosso conselho: “Fazei tudo o que ele vos disser”. No dia de Pentecostes, quando a Igreja nascia sob o impulso do Espírito Santo, vossa presença se fez sentir entre os apóstolos. Também eu, ó Mãe, suplico o vosso conselho em minha vida e caminhada cristã.

Quero sentir vossa presença, orientando-me em minhas decisões, nos meus pensamentos e atitudes, para que sejam sempre de acordo com a vontade do Pai. Tomai minhas mãos, ó, Mãe querida, e orientai meu coração e todos os meus passos na direção do vosso Filho, o único caminho que conduz ao paraíso, onde um dia desejo estar convosco, mergulhado para sempre em Deus. Maria, Mãe do Bom Conselho, rogai por nós! Amém!

2. Oração para um pedido à Nossa Senhora do Bom Conselho

Virgem Imaculada, Mãe de Jesus e nossa Mãe, fostes conselheira dos Apóstolos e da Igreja Nascente, sede também hoje minha conselheira e guia nas dificuldades e provações de minha vida. Peço-vos, querida Mãe, que nunca me abandoneis nas decisões que preciso tomar, mas orientai meus pensamentos e atitudes para que estejam sempre em conformidade aos ensinamentos de vosso Filho Jesus.

Ó Maria, Mãe de Misericórdia, atendei o meu pedido suplicante que faço com toda a confiança de filho que se dirige à mãe. Orientai meu coração, guiai meus pensamentos e ações, dirigi meus passos e levai-me um dia para junto de vosso Filho, à felicidade eterna. Amém!

Faça a Novena de Nossa do Bom Conselho para ter sua intercessão (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

3. Novena de Nossa Senhora do Bom Conselho

Reze do 1º dia ao 9º dia:

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém

Ó Virgem Santa, a cujos pés somos conduzidos por nossa ansiosa incerteza em nossa busca e obtenção do que é verdadeiro e bom, invocando-a com o doce título de Mãe do Bom Conselho, imploramos que venha em nosso auxílio, quando, ao longo da estrada desta vida, a escuridão do erro e do mal conspira para nossa ruína por desviar nossas mentes e nossos corações.

(Reze uma Ave-Maria)

Ó Sede da Sabedoria e Estrela do Mar, ilumina os duvidosos e errantes, para que não sejam seduzidos pelas falsas aparências do bem; torne-os firmes em face das influências hostis e corruptores da paixão e do pecado.

(Reze uma Ave-Maria)

Ó Mãe do Bom Conselho, obtém para nós do teu Divino Filho um grande amor pela virtude e, na hora da incerteza e da prova, a força para abraçar o caminho que conduz à nossa salvação.

(Reze uma Ave-Maria)

Se a tua mão nos sustentar, caminharemos sem ser molestados pelo caminho que nos indica a vida e as palavras de Jesus, nosso Redentor; e tendo seguido livremente e com segurança, mesmo no meio da contenda deste mundo, o Sol da Verdade e da Justiça sob sua Estrela materna, chegaremos ao gozo da paz plena e eterna com você no porto da salvação.

(Oração Final)

Gloriosíssima Virgem Maria, escolhida pelo eterno Conselho para Mãe do Verbo Humanado, tesoureira das divinas graças e advogada dos pecadores, eu, o mais indigno dos vossos servos, a vós recorro para que me sejais guia e conselheira neste vale de lágrimas.

Alcançai-me, pelo preciosíssimo sangue de vosso divino Filho, o perdão de meus pecados, a salvação de minha alma e, se for para a glória e louvor do vosso divino Filho Jesus, obtende-me esta graça tão especial e necessária, pela qual eu recorro a vós. Alcançai também para a Santa Igreja o triunfo sobre os seus inimigos e a propagação do Reino de Jesus Cristo em todo o mundo. Amém.

(Reze um Pai-Nosso, três Ave-Marias e um Glória)

Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Para sempre seja louvado!