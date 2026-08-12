3 orações para o Dia de Nossa Senhora da Cabeça

No dia 12 de agosto, os fiéis da Igreja Católica celebram o Dia de Nossa Senhora da Cabeça, considerada protetora contra doenças relacionadas ao sistema cognitivo e intercessora dos estudantes. A história da santa remonta ao século XIII, quando um pastor de ovelhas e ex-soldado das Cruzadas teria encontrado uma imagem da Virgem Maria no alto do Pico da Cabeça, na Serra Morena, na Espanha.

Ao se deparar com a imagem, Juan Alonso de Rivas teria escutado uma voz vinda do céu. Era Nossa Senhora, que lhe pediu que fosse até o povoado de Andújar para contar aos moradores sobre a aparição. A santa também teria solicitado que ele transmitisse à população uma mensagem de conversão e pedisse a construção de uma grande igreja naquele local.

A seguir, confira 3 orações dedicadas à Nossa Senhora da Cabeça:

1. Oração à Nossa Senhora da Cabeça para alcançar uma graça

Eis-me aqui, prostrado aos vossos pés,

ó Mãe do Céu e Senhora nossa!

Tocai o meu coração, a fim de que deteste sempre o pecado

e ame a vida austera e cristã que exiges dos vossos devotos.

Tende piedade das minhas misérias espirituais!

E, ó Mãe terníssima, não vos esqueçais também

das misérias que afligem o meu corpo

e enchem de amargura a minha vida terrena.

Dai-me saúde e forças para vencer todas as dificuldades que me opõe o mundo.

Não permitais que a minha pobre cabeça seja atormentada

por males que me perturbem a tranquilidade da vida.

Pelos merecimentos do vosso divino Filho, Jesus Cristo,

e pelo amor a que Ele consagrais,

alcançai-me a graça que agora vos peço.

(pede-se a graça que se deseja obter).

Aí tendes, ó Mãe poderosa, a minha humilde súplica.

Se quiserdes, ela será atendida.

Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós.

Amém.

2. Oração para pedir proteção contra enfermidades na cabeça

Salve Imaculada, Rainha da Glória, Virgem Santíssima da Cabeça, em cujo admirável título fundam-se nossas esperanças, por sedes Rainha e Senhora de todas as criaturas. Refúgio dos pescadores, Rogai por nós.

Esta jaculatória, repetida milhares de vezes em todo o universo, sobe ao trono da glória em que estás sentada e volta à terra, trazendo aos pobres pecadores torrentes de luzes e de graças. Socorrei-me, pois, ó dulcíssima Senhora da Cabeça. Eu vos suplico com filial confiança, pelos merecimentos das dores que sentistes ao ver Vosso Divino Filho com a cabeça coroada de espinhos, que me livreis e a todos os meus de qualquer enfermidade da cabeça.

Rogo-vos, também, ó Virgem Poderosíssima da Cabeça, que intercedais junto ao Bom Jesus, Vosso Dileto Filho, pelos que sofrem desses males, a fim de que, completamente curados glorifiquem a Deus e exaltem vossa maternal bondade.

Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós.

Orações à Nossa Senhora da Cabeça rogam por sua intercessão contra dores de cabeça (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

3. Oração de agradecimento à Nossa Senhora da Cabeça

Ajoelho-me diante de Ti, Senhora da Cabeça, para agradecer, todos os dias, pelas bênçãos que recebi em minha vida. Em um momento de aflição, orei com fé e com todas as forças da minha alma para que me livrasses das terríveis dores de cabeça que não me deixavam trabalhar, dormir, estudar, conviver em sociedade, cuidar da minha família e ter paz.

Graças a Vós e a Vosso Filho, Jesus Cristo, que conhece o quanto é doloroso carregar uma coroa de espinhos, peço que nunca me deixeis perder a fé diante de qualquer problema de saúde, especialmente daqueles relacionados a esse sofrimento. Obrigada, minha adorada e dedicada Nossa Senhora da Cabeça. Intercedei sempre por mim. Amém.