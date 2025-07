Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Durante as férias escolares, muitas famílias aproveitam para viajar, seja para tirar alguns dias de folga ou para apreciar um passeio em conjunto. Contudo, antes do descanso, é essencial lembrar da importância de realizar uma revisão completa e minuciosa no carro, diminuindo assim a chance de acidentes durante o percurso. A manutenção adequada pode garantir uma viagem tranquila e segura para todos.

Segundo o coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Faculdade Anhanguera, Mauro Paipa Suarez, as manutenções periódicas do carro são cruciais, mas, antes de uma viagem, esta tarefa se torna ainda mais significativa, devido a uma maior exigência durante um período prolongado, o que pode impactar o desempenho e a segurança do seu veículo.

Abaixo, confira 3 motivos para fazer a revisão do carro antes de viajar nas férias!

1. Aumento da demanda do veículo nas viagens

Nesta época, as estradas tendem a ficar movimentadas. Por isso, é essencial ter certeza de que os freios, a suspensão, os amortecedores e outros componentes críticos para a dirigibilidade do automotor, como os pneus, estejam em bom estado, pois eles serão exigidos em faixas de trabalho mais severas e precisam responder de maneira eficiente. A prévia verificação pode evitar acidentes e tornar mais fácil lidar com situações de tráfego intenso.

É necessário verificar os fluidos do carro antes de percorrer longas distâncias (Imagem: AS photo Family | Shutterstock)

2. Longas distâncias percorridas

Muitas pessoas aproveitam esse período para realizar viagens mais longas. Nesses casos, é fundamental verificar todos os fluidos do veículo — que possuem vida útil —, incluindo óleo do motor, líquido de arrefecimento, fluido de freio e fluido da direção hidráulica, para garantir um bom desempenho e evitar falhas mecânicas.

Com o tempo, o fluido de freios, por exemplo, acumula umidade, tornando-se ineficiente em altas temperaturas. Já os fluidos encarregados de diminuir o atrito, quando deteriorados, apresentam diminuição na viscosidade e uma maior presença de partículas abrasivas, que desgastarão aceleradamente as partes do seu carro.

3. Manutenção preventiva

A revisão também pode ajudar a identificar problemas ocultos ou potenciais no veículo. Ao realizar uma inspeção completa, é possível detectar vazamentos, desgaste de peças e outros problemas antes que eles se tornem mais sérios e causem inconvenientes durante a viagem. Por exemplo, uma mangueira ressecada facilmente pode se tornar um vazamento de fluido de arrefecimento quando mantida em alta temperatura por um tempo prolongado.

“Investir na manutenção preventiva é sempre mais econômico do que lidar com falhas inesperadas durante a viagem. Além disso, garante conforto, tranquilidade e segurança para todos os passageiros”, conclui o especialista.

Por Priscila Dezidério