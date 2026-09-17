3 lanches saudáveis para fazer na air fryer sem complicação

Na hora do lanche, receitas práticas e saborosas ajudam a variar o cardápio sem exigir muito tempo na cozinha. Para isso, a air fryer pode facilitar o preparo de opções caseiras e equilibradas em poucos passos, com ingredientes simples e diferentes combinações. A seguir, confira 3 lanches saudáveis e fáceis de fazer no aparelho:
1. Muffin de quinoa com cenoura e alho-poró na air fryer
Ingredientes
- 1 xícara de chá de quinoa branca cozida e fria
- 1 cenoura descascada e ralada
- 1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado finamente
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de queijo coalho ralado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de chá de ervas finas secas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró e a cenoura até murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e ervas finas. Junte o queijo ralado, a quinoa e o refogado de cenoura e alho-poró. Mexa até obter uma consistência homogênea. Distribua a massa em forminhas de silicone, preenchendo até a borda. Leve a airfryer a 160 ºC até que fiquem firmes e levemente dourados no topo. Aguarde esfriar e sirva em seguida.
2. Tostada de batata-doce com ovo e abacate
Ingredientes
- 1 batata-doce
- 1 ovo
- Polpa de 1 abacate
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Em água corrente, lave bem a batata-doce e corte em fatias de aproximadamente 1 cm de espessura. Pincele com azeite de oliva e tempere com sal e orégano. Disponha as fatias na air fryer preaquecida a 180 °C e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Enquanto isso, amasse o abacate com um garfo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque o ovo e leve ao fogo médio até a clara ficar firme e a gema atingir o ponto desejado. Retire as fatias de batata-doce da air fryer e cubra com o abacate amassado. Finalize com o ovo por cima e sirva em seguida.
3. Crumble de maçã
Ingredientes
- 1 maçã descascada, sem sementes e cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos grossos
- 1 colher de sopa de açúcar mascavo
- 1 e 1/2 colher de chá de canela em pó
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 colher de sopa de mel
- 2 canelas em pau para decorar
Modo de preparo
Em um ramequim que possa ir a airfryer, coloque a maçã e misture com a canela e o mel. Em um recipiente à parte, prepare a cobertura crocante misturando a aveia em flocos grossos, o açúcar mascavo, o restante da canela em pó e o óleo de coco até formar uma farofa úmida. Espalhe essa mistura sobre as maçãs, sem apertar muito. Leve à cesta da airfryer preaquecida a 160°C até que a aveia fique bem dourada, crocante e as maçãs estejam macias por baixo. Retire com cuidado e aguarde esfriar. Sirva decorado com as canelas em pau.