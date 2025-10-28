3 filmes excelentes que chegam ao cinema nesta semana

Organize sua agenda e garanta seus ingressos, porque esta semana os cinemas recebem novidades imperdíveis. Entre os destaques, está o relançamento do clássico dos anos 2000 “A Noiva Cadáver”, ideal para os fãs do Halloween. Para o público infantil, “Natal da Patrulha Canina” chega às telonas trazendo o clima natalino e diversão. Fora do calendário temático, “Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto” estreia com uma nova versão do sucesso.

A seguir, confira mais detalhes sobre esses filmes que chegam ao cinema nesta semana!

1. A Noiva Cadáver – Relançamento (30/10)

“A Noiva Cadáver” volta aos cinemas para celebrar 20 anos da estreia (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros. Entertainment e Warner Bros. Pictures)

O clássico dirigido por Tim Burton, “A Noiva Cadáver”, volta aos cinemas para celebrar 20 anos da estreia. Com as vozes de Johnny Depp e Helena Bonham Carter, o filme acompanha a história de Victor Van Dort, um jovem que está prestes a se casar, mas que, acidentalmente, acaba se unindo à noiva cadáver, que o leva para conhecer a Terra dos Mortos.

No local, ele precisa encontrar um jeito de voltar ao mundo dos vivos e à sua verdadeira esposa. O problema é que Emily está disposta a viver o amor verdadeiro que nunca teve e faz de tudo para que Victor permaneça ao seu lado.

2. Natal da Patrulha Canina (30/10)

“Natal da Patrulha Canina” acompanha o grupo de heróis enquanto eles tentam impedir que o Natal seja destruído devido ao roubo de presentes (Imagem: Reprodução digital | Spin Master Entertainment, Guru Studio, Paramount+ e Nickelodeon.)

Neste ano, o clima de Natal chega mais cedo às telonas dos cinemas com o filme “Natal da Patrulha Canina”. Com uma hora de duração, a produção conta a história emocionante de Rubble, um cachorrinho especialista em construção que tenta salvar a comemoração.

Tudo começa quando o Papai Noel fica resfriado e não consegue entregar os presentes. É então que o prefeito Humdinger decide ir ao Polo Norte para roubá-los. Somente a Patrulha Canina pode impedi-lo. Além do típico estilo festivo da época, a obra também conta com canções natalinas originais e clássicas para envolver o público.

3. Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto (31/10)

“Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto” acompanha a história de um grupo musical feminino que usa músicas para combater demônios (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Animation e Netflix)

Produzido pela Sony Pictures Animation, com coprodução da Netflix, “Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto” acompanha a história de Rumi, Mira e Zoey — três amigas talentosas que, juntas, formam o grupo musical HUNTR/X, responsável por emplacar hits e reunir multidões em seus shows. Mas suas canções não fazem sucesso apenas pelas melodias: por trás delas, há notas que as ajudam a caçar demônios e proteger o mundo. O problema é que seus rivais decidem formar uma boy band e roubar todos os seus fãs.