3 dicas para tornar a casa mais aconchegante no outono

O outono é uma estação de transição marcada por temperaturas mais amenas, sem o frio intenso do inverno nem o calor excessivo do verão. Por isso, costuma ser uma das épocas mais agradáveis do ano. Para aproveitar esse clima acolhedor, confira algumas dicas da Yamamura, megastore referência na área de iluminação, para deixar sua casa mais confortável e estilosa, além de orientações práticas para iluminar todos os cômodos com charme e eficiência.

1. Utilize cores naturais e itens aconchegantes

Não é segredo que o outono combina com as cores da natureza, como os tons terrosos, amadeirados, café, azuis e verdes. Dessa forma, dê preferência às peças de madeira, couro ou materiais naturais para a decoração que se harmonizam com essa atmosfera.

Além disso, tapetes, mantas, almofadas, tecidos aveludados e tudo que traga aconchego também são bem-vindos! E, como em todo outono, os tons neutros, como branco, cinza e bege, ou pastel também podem ser utilizados sem medo de errar.

As plantas ajudam a tornar os ambientes mais aconchegantes (Imagem: FotoHelin | Shutterstock)

2. Invista em plantas

Já que o tema é natureza, a composição do ambiente pode ganhar alegria com a presença de plantas. A biofilia (bios=vida e philia=amor), que representa trazer a conexão com o verde para o lar, é uma febre que veio para ficar. Então, busque espécies que combinem com a estação. Uma sugestão interessante é a Schlumbergera Truncata, conhecida popularmente como “flor de maio”, pois floresce nesta época.

3. Prefira luzes com temperaturas quentes

Para obter as sensações de conforto e aconchego, que são a cara da estação, a dica é apostar nas lâmpadas com luzes de temperaturas mais quentes (de 2700K a 3000K), especialmente para os quartos e áreas de convivência com a família.

Segundo a Yamamura, a luz indireta, obtida com o uso de plafons, é uma ótima opção para criar um clima de bem-estar nos ambientes. Outra possibilidade é incluir pontos suaves de iluminação em cantinhos estratégicos da casa, criando o efeito de “meia luz” — peças como arandelas, abajures e spots são ideais para esse propósito.

Para quem busca um efeito decorativo ou escultural, as luminárias de piso, especialmente as compostas por madeira, tecidos ou fibras naturais são excelentes! Por conta disso, o ideal é que a peça fique ao lado de sofás e poltronas para proporcionar um cantinho de descontração com almofadas, ornamentos de parede e outros objetos.

Por Karina Monteiro