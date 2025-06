3 dicas para manter a saúde financeira do casal

Em um relacionamento, é fundamental que o casal converse abertamente sobre as finanças. Encarar o planejamento financeiro como uma responsabilidade compartilhada contribui não apenas para manter a saúde monetária da casa, mas também para fortalecer a parceria e evitar conflitos futuros.

Luciana Ikedo, planejadora financeira e autora do livro “Vida Financeira – Descomplicando, economizando e investindo”, destaca a importância de tomar decisões conjuntas sobre gastos conscientes, criação de uma reserva de emergência, conquista da independência financeira conjunta e investimentos inteligentes desde o início.

Segundo ela, embarcar na jornada do mundo dos investimentos pode se tornar uma experiência ainda mais emocionante quando compartilhada com o parceiro. “Aprofundar o conhecimento sobre produtos financeiros, acompanhar o crescimento do patrimônio compartilhado e sentir a satisfação de ver as economias do casal se multiplicarem de maneira consciente fortalece ainda mais a união”, explica.

Abaixo, Luciana Ikedo lista algumas dicas para lidar de uma melhor forma com o dinheiro no relacionamento. Confira!

1. Comunicação aberta e honesta

Estabeleça um espaço seguro para discutir questões financeiras. Compartilhe seus valores, metas e preocupações com seu parceiro. Trabalhem juntos para definir um plano financeiro que se adeque às necessidades e objetivos de ambos.

Crie um sistema equitativo em que ambos contribuam para as despesas (Imagem: gustavomellossa | Shutterstock)

2. Divisão de responsabilidades

Defina claramente as responsabilidades financeiras de cada um. Crie um sistema equitativo em que ambos contribuam para as despesas e tomem decisões financeiras conjuntas. Isso promoverá transparência e evitará conflitos futuros.

3. Estabeleça metas financeiras compartilhadas

Identifiquem metas financeiras em comum, como economizar para uma viagem, comprar uma casa ou investir em educação. Traçar objetivos juntos aumenta a motivação e ajuda a manter o foco nas finanças. Lembre-se de celebrar os marcos alcançados ao longo do caminho.

Ao aplicar essas dicas, é possível construir uma base sólida para uma vida financeira conjunta saudável. “O amor e o dinheiro podem caminhar juntos, impulsionando seu relacionamento para um futuro próspero e feliz”, finaliza Luciana Ikedo.

Por Liane Mota