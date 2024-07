3 dicas para criar uma rotina de banho para o bebê

Por vezes, o sono do bebê é considerado um dos principais desafios para mães e pais, principalmente aqueles mais inexperientes. Os motivos, variados, vão desde as cólicas que atrapalham o descanso até os ciclos de curta duração. Entretanto, quando realizada de maneira estratégica, uma ação simples pode beneficiar bastante o momento de relaxamento da sua criança: o banho.

Apesar de não ser novidade que esta é uma prática tranquilizadora, a consultora materno-infantil Eliana Dias explica que criar um ritual de banho pode trazer outros benefícios aos pequenos. Segundo ela, este é também um momento de cuidado, carinho e desenvolvimento infantil.

“Incluir o banho na rotina de sono do neném é importante por diversos fatores, e não apenas pela questão de higiene, como se imagina num primeiro momento. Associar esta etapa à hora de dormir influenciará a criação de uma rotina consistente, o que acaba sendo um facilitador para ele entender que é hora de descansar”, explica Eliana Dias, especialista em sono do bebê.

Criando uma rotina do banho

Eliana Dias compartilha que, nesta faixa etária, manter a rotina é muito mais importante do que para um adulto. “É por meio de práticas repetitivas que se cria uma associação por parte da criança, já que ela está começando a vivenciar e entender como as coisas funcionam ao seu redor. Quando falamos em sono e hora de dormir, isso ganha ainda mais força, pois é um momento de descanso e bem-estar. Então, o banho torna-se elemento importante, além de ser superespecial”, garante.

Abaixo, a especialista lista algumas dicas para criar uma rotina de banho para o bebê!

1. Horário

Ainda que o horário escolhido não seja o mesmo, é importante serem bem próximos para manter a previsibilidade da ação. “Ou seja: o bebê irá esperar por aquele momento porque ele sabe que está na hora de tomar banho e dormir”, diz Eliana Dias.

O momento do banho pode ser uma ótima oportunidade para estreitar os vínculos do bebê com os pais, facilitando a conexão entre ambos. Nessa hora, vale cantar, realizar brincadeiras leves e interagir de maneira positiva, aumentando seu bem-estar e contribuindo para sua sensação de segurança.

Manter a temperatura da água em torno de 37 °C é essencial para o conforto dos bebês (Imagem: Aleksandra Suzi | Shutterstock)

2. Temperatura da água

A temperatura da água também é um fator importante. “Mantê-la em torno de 37 °C é o suficiente para oferecer conforto aos pequenos. Usar um termômetro para verificar a temperatura irá garantir que a água não esteja acima da média”, sugere.

Eliana Dias garante que manter a água morna é importante para relaxar os músculos do pequeno, acalmando-o antes de dormir. “A temperatura da água irá trazer conforto e ajudar a diminuir a agitação do dia a dia, facilitando a chegada do sono. Ela também pode ajudar a diminuir cólicas”, afirma.

3. Ambiente aconchegante

Também é preciso pensar no conforto do ambiente do banho. “Evite passagens de correntes de ar para não expor o bebê ao frio logo que sair da água morna. Assim como o ambiente de sono precisa ser o mais confortável possível, o local do banho precisa ser da mesma forma”, afirma.

A sensação do toque da água no corpo, o cheiro dos produtos de higiene e o som da água são alguns dos estímulos sensoriais que o banho pode causar. Todos eles têm potencial de agradar à criança e ajudar a criar uma atmosfera mais calma, o que também ajuda a relaxar seu corpinho.

