Variedades

3 dicas para criar um quarto infantil atemporal

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 30/09/25 16h36
A decoração do quarto infantil deve ir além da estética e acompanhar o crescimento da criança (Projeto: Camila Palladino | Imagem: Henrique Ribeiro Photons)

Montar um quarto infantil vai além da estética: envolve conforto, segurança, praticidade e, principalmente, adaptabilidade. O espaço deve acompanhar o crescimento da criança, mas sem perder a identidade e o charme. Pensando nisso, a arquiteta Camila Palladino, do escritório Palladino Arquitetura, compartilha três dicas valiosas para criar um projeto de quarto infantil que transcenda as fases da infância e continue atual ao longo dos anos. Confira!

1. Mobiliário versátil

Na hora de escolher os móveis, prefira peças que possam mudar de função com o tempo. Um aparador que hoje guarda brinquedos pode, amanhã, virar sapateira, miniestante ou apoio para livros. A ideia é reaproveitar o que já existe, adaptando às novas necessidades da criança, sem abrir mão da funcionalidade nem do estilo.

Quarto infantil com parede decorada com papel de parede de girafa, armário de portas azuis, poltrona branca e berço de madeira
Móveis sob medida são grandes aliados em projetos duradouros (Projeto: Camila Palladino | Imagem: David Aranha)

2. Invista em móveis planejados

Os móveis sob medida são grandes aliados em projetos duradouros. Com um bom planejamento, é possível criar peças que se ajustem às mudanças de uso e tamanho, mesmo em espaços pequenos. Além disso, garantem organização, aproveitamento inteligente do ambiente e um visual sempre atual.

3. Cores e texturas versáteis

Os tons pastéis são ótimas apostas para quartos infantis — e o melhor: funcionam também na adolescência e até na fase adulta. Outra dica da arquiteta é o uso de papéis de parede neutros, que podem ser substituídos com o tempo por versões mais coloridas, com personagens ou padrões mais ousados, tudo isso com baixo custo e sem grandes reformas.

“Um projeto bem elaborado reduz o estresse e pode ser facilmente adaptado ao longo do tempo, sem a necessidade de grandes intervenções. Além de evitar desperdícios, ele mantém a identidade dos pequenos moradores”, conclui Camila Palladino.

Por Bruna Rodrigues

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna