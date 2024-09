3 destinos incríveis para conhecer em Santa Bárbara

Cidade vizinha a Catas altas, Santa Bárbara também fica na baixada da Serra do Caraça. Fundada em 1704, mais antiga que Ouro Preto, foi um dos primeiros povoados na região. Esses mais de 300 anos fizeram Santa Bárbara acumular um rico patrimônio histórico, concentrado principalmente no entorno da Igreja Matriz, que data do século XVIII. Nessa tranquila cidade, moradores têm desenvolvido novos empreendimentos a partir de antigas tradições. A seguir, conheça alguns:

1. Flor de Mel

Um ótimo exemplo é o apiário e meliponário Flor de Mel. Ronaldo Júnior começou sua produção em 2017, para consumo da família. Há dois anos, passou a se dedicar integralmente ao projeto e, atualmente, abre as portas de sua própria casa, onde é feito todo o beneficiamento do mel, aos visitantes que querem aprender mais sobre esse universo.

É uma experiência riquíssima, na qual você vai conhecer o processo de produção, descobrir curiosidades sobre as abelhas e ainda tomar um gostoso café regado a muito mel, direto do favo, e outros quitutes. Há ainda uma degustação de vários tipos de mel, provenientes de plantas e abelhas diferentes, cada um com um sabor particular e até mesmo propriedades medicinais.

Ronaldo trabalha com 15 espécies de abelhas, com e sem ferrão e de diferentes tamanhos. É surpreendente observá-las de perto em seus ninhos. As visitas são agendadas. Mesmo quem acha que não se interessa muito pelo assunto vai sair de lá encantado por esse mundo tão especial.

A Casa das Tecelãs resgata uma tradição de séculos atrás (Imagem: Erdal Sekerr | Shutterstock)

2. Casa das Tecelãs

Já em Brumal, pacato distrito de Santa Bárbara que abriga vários bens tombados, vale conhecer a Casa das Tecelãs, que resgata uma tradição de séculos atrás. As mulheres de Brumal começaram a produção têxtil ainda no período colonial, como uma alternativa de subsistência a partir da estagnação econômica que veio com a escassez do ouro na região no final do século XVIII.

Há cerca de 10 anos, junto com o desenvolvimento do turismo ao longo da estrada Real, surgiu a associação das Tecelãs de Brumal, como forma de preservar essa história, preparar as mulheres locais para o mercado de trabalho e estimular a economia criativa.

Na Casa das Tecelãs, artesãs do distrito trabalham com tecelagem, bordado, crochê e costura em um espaço coletivo. É um lugar de acolhimento, como uma casa de família, inclusive para os turistas, que são convidados a entrar, tomar um bom café com biscoito de polvilho e conhecer a produção dessas mulheres com direito a muita prosa. Quem quiser pode colocar as mãos na massa e experimentar um pouco do trabalho no tear.

3. Espaço da Serra

E, para fechar o dia em Santa Bárbara, o bar e restaurante Espaço da Serra combina clássicas porções de boteco com pratos característicos da cozinha brasileira, em um ambiente familiar e bem arejado, com uma linda vista. Vale experimentar a costela assada em baixa temperatura com vinho tinto por 10 horas, servida em uma panelinha de ferro com mandioca rosti, além do pastel de angu e o torresmo de entrada.

Por Patrícia Chemin – Revista Qual Viagem