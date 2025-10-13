3 decretos proféticos poderosos para atrair dinheiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os decretos proféticos são afirmações de fé que buscam alinhar a mente e o espírito com a abundância divina. Quando direcionados à área financeira, eles têm o propósito de atrair dinheiro, abrir caminhos e liberar bênçãos inesperadas.

Segundo a profeta Renata Estrela, os decretos são atos espirituais, não simples palavras. “O mundo espiritual é regido por leis. Quando você declara com fé, dá legalidade para a provisão entrar na sua vida”, explica.

Ela ensina que um decreto deve ser escrito à mão e falado em voz alta (apenas uma vez é o suficiente), com fé e convicção. “Quando você fala, o mundo espiritual se move. É a autoridade da palavra que ativa o milagre”, afirma.

Confira abaixo os três decretos revelados pela profeta para atrair dinheiro.

1. Decreto do dinheiro inesperado

Escreva este decreto em um papel e diga em voz alta, com fé:

“Eu decreto que o dinheiro inesperado me encontra.

Tudo o que estava travado se movimenta a meu favor.

O favor divino abre portas e libera provisão sobre minha vida.

A abundância me alcança de forma surpreendente.

Está feito, está selado, está decretado.”

2. Decreto do aumento de salário

Ideal para quem deseja reconhecimento no trabalho ou um novo cargo. Escreva e fale apenas uma vez:

“Eu decreto que o meu esforço é reconhecido e recompensado.

A promoção vem, o aumento chega, e o céu libera honra sobre mim.

Onde havia limitação, agora há expansão.

Está feito, está selado, está decretado.”

Decreto profético ajuda a fortalecer a mentalidade de prosperidade (Imagem: Malivan_Iuliia | Shutterstock)

3. Decreto da riqueza e da multiplicação

Este decreto, segundo Renata Estrela, ajuda a fortalecer a mentalidade de prosperidade. Escreva o decreto e declare em voz alta uma única vez com fé:

“Eu decreto que a riqueza flui livremente em minha vida.

Tudo o que eu tocar prospera.

Recebo sabedoria divina para multiplicar o que tenho.

A escassez sai da minha história e a abundância se torna meu padrão.

Está feito, está selado, está decretado.”

Poder está na fé

A profeta reforça que o poder não está na repetição, mas na fé com que se fala. “Decretar é liberar autoridade. Quando o coração crê e a boca declara, o céu se move”, explica.

Renata Estrela recomenda fazer os decretos em um momento de calma, com o coração grato e a mente voltada para Deus. “Não é mágica, é fé aplicada. Escreva, declare e espere, pois a resposta sempre vem”, finaliza.

Profeta Renata Estrela

Mentora espiritual, profeta e escritora best-seller, com mais de 3 milhões de seguidores nas redes sociais, em que compartilha palavras proféticas, decretos espirituais e ensinamentos de fé. Autora de mais de 10 livros digitais, é a mente por trás do sucesso “O Quarto de Guerra”, que tem inspirado milhares de pessoas a buscarem transformação espiritual e emocional.