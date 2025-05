3 cores de cabelo ideais para o inverno

Com o inverno se aproximando, é comum sentir vontade de renovar o visual — e nada como uma nova cor de cabelo para marcar essa mudança. Nesta temporada, três tons vêm ganhando destaque nos salões de beleza e nas redes sociais: o loiro amanteigado, o castanho monocromático e o ruivo acobreado. As três nuances equilibram sofisticação, personalidade e versatilidade para os dias mais frios.

Abaixo, a cabeleireira e colorista Tatiana Araújo, especialista em coloração e visagismo, explica como cada cor pode valorizar diferentes tons de pele e estilos, além de dar dicas de manutenção para prolongar o brilho e a saúde dos fios. Confira!

1. Loiro amanteigado

O loiro amanteigado traz calor e luminosidade para os dias cinzentos do inverno (Imagem: Reprodução do Instagram | @anapaixa.o)

O loiro da influenciadora Ana Paixão é a tradução perfeita da tendência do buttery blonde, ou loiro amanteigado — um tom quente, suave e elegante. Ao contrário dos platinados e frios que dominaram o verão, essa opção traz calor e luminosidade para os dias cinzentos do inverno. “É um loiro cremoso, que mistura nuances douradas e baunilha de forma muito natural. Ideal para peles quentes e morenas claras, porque cria contraste e ilumina sem pesar”, explica Tatiana Araújo.

Além disso, o loiro amanteigado é menos agressivo do que os descoloridos frios, o que o torna mais fácil de manter. Tatiana Araújo recomenda o uso de shampoos roxos com moderação, hidratações semanais e protetor térmico sempre que usar ferramentas de calor.

2. Castanho monocromático

O castanho monocromático valoriza o brilho dos fios e transmite sofisticação (Imagem: Reprodução do Instagram | @camilliviaja1)

Camilli Brito apostou no castanho escuro monocromático — uma cor clássica, elegante e que está voltando com força total. O tom uniforme valoriza o brilho dos fios e transmite sofisticação minimalista “O cabelo monocromático é uma tendência que conversa com o inverno, quando os looks ficam mais sóbrios. No caso da Camilli Brito, o castanho escuro realça o tom de pele e dá um ar de poder”, comenta a especialista em coloração e visagismo.

A manutenção é simples: como não há mechas ou descoloração, o foco deve ser na saúde dos fios. “Use óleos nutritivos, máscaras hidratantes e evite o excesso de calor. É uma cor que combina com cortes retos e estilos mais modernos”, completa a profissional.

3. Ruivo acobreado

O ruivo acobreado é quente, marcante e cheio de personalidade (Imagem: Reprodução do Instagram | @keira.riff)

Keira Riff representa uma das cores mais desejadas do inverno: o ruivo acobreado. Quente, marcante e cheio de personalidade, esse tom transita entre o natural e o ousado, conquistando desde as mais discretas até as fashionistas de plantão. “O cobre é um ruivo democrático. Combina com peles claras, rosadas e até negras. O segredo é encontrar o equilíbrio entre os reflexos alaranjados e dourados”, explica Tatiana Araújo.

Ela lembra que o ruivo desbota com facilidade e exige cuidados específicos: “Shampoo sem sulfato, banho de brilho quinzenal e evitar lavagens muito quentes ajudam a manter o tom vibrante por mais tempo”.

Escolha sua cor de inverno

O inverno é a estação ideal para tons mais profundos e aconchegantes. Seja para iluminar com sutileza, ousar com um ruivo poderoso ou apostar no clássico elegante, as tendências desta estação mostram que a coloração pode ser uma extensão do seu estilo. “Mais do que seguir modismos, é importante escolher uma cor que te represente e valorize seus traços. A coloração é uma forma de expressão”, finaliza Tatiana Araújo.

Por Sarah Monteiro