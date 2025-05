3 benefícios do riso para a saúde 

O Dia do Riso é comemorado no primeiro domingo de maio — neste ano, no dia 4. A data foi estabelecida em 1998 pelo Dr. Madan Kataria, fundador do movimento mundial de Yoga do Riso. Desde então, é celebrada em todo o mundo.

Uma simples gargalhada pode trazer muitos benefícios para a saúde: além de ser um poderoso antídoto contra o estresse e fortalecer laços sociais, o riso é um aliado para a saúde bucal e até mesmo para a beleza do rosto.

Abaixo, a dentista Dra. Monique Pimentel, secretária de saúde do município de Paracambi–RJ e fundadora da Clínica Dra. Monique Pimentel, lista alguns benefícios do riso para a saúde. Confira!

1. Estímulo à produção de saliva

Um dos principais mecanismos pelos quais o riso beneficia a boca é o estímulo à produção de saliva. “Ela desempenha um papel crucial na manutenção da saúde oral”, lembra a Dra. Monique Pimentel, que explica: “Sua ação neutraliza os ácidos produzidos pelas bactérias presentes na boca, protegendo o esmalte dos dentes contra a erosão e facilitando a digestão dos alimentos. Um fluxo salivar adequado também auxilia na remoção de restos de comida, diminuindo significativamente o risco de desenvolvimento de cáries e de problemas gengivais”.

O riso ajuda a relaxar e a diminuir o estresse (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

2. Redução dos níveis de estresse

Outro ponto importante é a relação entre o riso e o bem-estar mental. “O estresse pode ter impactos negativos, como o bruxismo (ranger dos dentes) e o apertamento dental, o que acarreta desgaste nos dentes, dores de cabeça e problemas na articulação temporomandibular (ATM). Ao promover o relaxamento, o riso contribui indiretamente para a prevenção dessas condições”, explica a dentista.

3. Fortalecimento da musculatura da face

A Dra. Monique Pimentel explica que a contração dos músculos faciais ao rir funciona como um exercício natural para a região da face. “Essa atividade tonifica e fortalece a musculatura, contribuindo para uma aparência mais firme e jovem”, afirma.

Além disso, o riso estimula a circulação sanguínea na região facial, promovendo uma melhor oxigenação dos tecidos. Isso pode resultar em uma pele mais saudável e ajuda a suavizar linhas de expressão ao longo do tempo.

Por Mariana Paker