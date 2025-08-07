Variedades

3 aspectos para priorizar na preparação final para o Enem

Tribuna do Paraná
Por EdiCase Redação EdiCase
- Atualizado: 07/08/25 16h06
É importante se preparar para o Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025, estudantes de todo o Brasil enfrentam a fase decisiva da preparação para a prova. Nesta etapa final, é fundamental reorganizar os estudos para garantir um bom desempenho.

“Não é possível rever tudo de novo, por isso o aluno deve priorizar os conteúdos que têm maior peso e frequência no Enem, especialmente considerando o curso e a instituição que pretende prestar”, destaca Rafaela Quintella, coordenadora do Ensino Médio e Pré-Vestibular do Colégio Pensi.

A seguir, ela explica o que priorizar nessa fase de preparação para o Enem. Confira!

1. Revisão estratégica

É fundamental que o estudante realize uma revisão estratégica, considerando os temas recorrentes nas provas anteriores do Enem. Para isso, é essencial que ele compreenda o formato das questões e identifique os assuntos prioritários em cada área do conhecimento. O domínio desse processo é crucial para que a revisão seja estruturada de maneira eficiente, possibilitando ao aluno alcançar um desempenho de excelência.

Menina sentada em uma sala de aula fazendo prova
Os simulados são importantes para que os estudantes tenham familiaridade com a prova do Enem (Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock)

2. Faça simulados

Além da revisão, a realização de simulados é essencial para que o estudante se familiarize com o formato da prova e aprenda a gerenciar o tempo durante o exame. “Fazer o simulado com seriedade e revisar os erros depois ajuda a ajustar o planejamento de estudo e fortalece a confiança para o dia da prova”, diz Rafaela Quintella.

3. Cuide da saúde emocional

A saúde emocional também merece atenção especial. “Atividades físicas leves, boas noites de sono e momentos de lazer são fundamentais para manter o equilíbrio e evitar a ansiedade”, completa a coordenadora.

Por Raquel Gentil

