2 banhos energéticos para o Dia de São Cosme e Damião

O Dia de São Cosme e Damião é comemorado em 26 de setembro pela Igreja Católica e em 27 de setembro popularmente no Brasil. Segundo a crença, o trabalho como médico desempenhado por eles ficou bastante conhecido porque, supostamente, curavam pessoas operando milagres, como a cura de paralíticos e de pessoas cegas. Eles faziam isso sem cobrar nada e totalmente voluntário, principalmente para crianças.

No Brasil, a devoção a São Cosme e Damião passou por um sincretismo religioso (prática religiosa que provém da fusão de outras). Por isso, os santos são cultuados também pelas religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé. Na Umbanda, por exemplo, são conhecidos como Erês, os orixás que protegem as crianças.

“Os dois são espíritos de felicidade, conquistas, saúde e motivação. Quem procura por eles está precisando de graça na saúde, purificação, limpeza para o filho ou, também, está à procura da felicidade”, explica a taróloga Isabel Fogaça.

Práticas no Dia de São Cosme e Damião

Tradicionalmente, as pessoas oferecem doces — como cocada, maria-mole, doce de amendoim e de abóbora e guaraná — no Dia de São Cosme e Damião para agradecer alguma graça alcançada ou, simplesmente, comemorar a data!

Além disso, os banhos para São Cosme e Damião são uma prática comum entre os fiéis, servindo como uma forma de canalizar energias positivas e solicitar proteção e bênçãos. Veja, a seguir, 2 banhos energéticos para atrair felicidade, amor, saúde e abrir caminhos!

O banho de açúcar pode ser feito para atrair felicidade e amor (Imagem: puha dorin | Shutterstock)

Banho de açúcar

Materiais

3 colheres de sopa de açúcar cristal

1 l de água morna

Modo de fazer

Para atrair felicidade e amor verdadeiro, coloque o açúcar cristal na água morna em um recipiente. Misture bem. Jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado, preferencialmente durante a Lua cheia.

Banho de guaraná

Materiais

250 ml de guaraná

1 l de água morna

Modo de fazer

Para abrir caminhos e obter energia e saúde, coloque o guaraná na água morna em um recipiente. Misture bem. Jogue do pescoço para baixo após o banho de higiene. Os melhores dias para realizar esse banho são segunda-feira ou sábado.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.