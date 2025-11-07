16 cuidados com os cabelos antes e depois do treino para evitar danos aos fios

A prática de atividade física faz parte da rotina de muitos brasileiros e traz inúmeros benefícios à saúde física e mental, como mais disposição, fortalecimento do corpo e melhora do humor. No entanto, o suor produzido durante os exercícios pode prejudicar a qualidade dos cabelos, exigindo cuidados específicos para manter os fios saudáveis mesmo com uma rotina ativa.

“Isso porque o suor é composto por sal, que, em contato com os cabelos, favorece o ressecamento dos fios. Mas práticas simples podem ajudar a manter os fios fortes e saudáveis”, explica Cintia Guedes, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

A seguir, a médica lista alguns cuidados com os cabelos antes e após o treino. Veja!

1. Escolha corretamente o elástico de cabelo

Praticar exercícios com os cabelos soltos é uma tarefa quase impossível se você tem fios compridos, porém cuidado ao prendê-los. “Prefira elásticos revestidos de tecido e sem partes metálicas, que danificam menos os fios”, orienta Cintia Guedes.

2. Não aperte os fios

Evite puxar muito os cabelos quando for prendê-los, deixando-os mais frouxos. “A tração do cabelo durante os treinos pode levar à alopecia de tração, que é a perda dos fios principalmente na região frontal e lateral da cabeça”, explica a médica.

3. Solte os cabelos de vez em quando

Evitar deixar o cabelo preso por longos períodos é fundamental para preservar a saúde dos fios e do couro cabeludo. Quando ele permanece muito tempo preso, especialmente em penteados apertados, há maior risco de quebra, enfraquecimento e até queda por tração. Além disso, a falta de ventilação no couro cabeludo pode favorecer o acúmulo de suor e oleosidade, criando um ambiente propício para irritações e caspas.

4. Mantenha os fios hidratados

Aplique um leave-in ou óleo nos cabelos antes do treino, evitando a raiz. Esses produtos formam uma película ao redor dos fios, o que ajuda na manutenção da hidratação, segundo a médica.

5. Utilize protetor solar para cabelos

Se você pratica esportes ao ar livre, use protetor solar próprio para os fios. “Não se esqueça também de utilizar bonés/chapéus e aplicar protetor solar no rosto e em todas as áreas expostas do corpo”, recomenda.

6. Passe creme nos fios antes das atividades aquáticas

Passar um creme indicado pelo médico antes de colocar a touca para os esportes aquáticos é uma medida importante para proteger os fios e o couro cabeludo. Esse tipo de produto ajuda a criar uma barreira protetora contra o cloro, o sal e outros agentes químicos presentes na água, que podem ressecar e danificar o cabelo.

7. Beba água

Segundo a dermatologista, manter a hidratação do corpo é essencial para a saúde do cabelo. “Consuma quantidades adequadas de água para ter um cabelo saudável”, aconselha.

Lavar o cabelo após os treinos é essencial para remover o suor (Imagem: Aquarius Studio | Shutterstock)

8. Lave os cabelos

Assim que o treino acabar, é importante lavar os cabelos para remover o suor e evitar o ressecamento dos fios. O suor contém sais minerais que, quando permanecem por muito tempo em contato com o couro cabeludo e o cabelo, podem causar irritação, oleosidade e perda de brilho. Caso treine todos os dias, lave os fios diariamente.

9. Evite água quente

Não lavar os cabelos com água muito quente é essencial para manter a saúde dos fios e do couro cabeludo. A alta temperatura remove a oleosidade natural que protege e hidrata o cabelo, deixando-o ressecado, opaco e mais suscetível à quebra.

10. Durma com o cabelo seco

Não dormir com o cabelo molhado é um cuidado importante para preservar a saúde do couro cabeludo e dos fios. Quando o cabelo permanece úmido por longos períodos, especialmente durante o sono, o ambiente se torna propício para o surgimento de fungos e bactérias, favorecendo descamações, coceiras e até infecções fúngicas.

11. Não prenda os cabelos molhados

Conforme a dermatologista, prender os cabelos molhados prejudica a qualidade do fio. “Os cabelos, quando molhados, ficam mais elásticos e podem se quebrar com mais facilidade”, explica.

12. Passe cremes no comprimento dos fios

Não usar condicionadores, máscaras e cremes na raiz do cabelo é essencial para evitar o excesso de oleosidade e manter o couro cabeludo saudável. Esses produtos são formulados para agir no comprimento e nas pontas dos fios, onde há maior necessidade de hidratação e reparação.

13. Hidrate o cabelo

Adotar um cronograma capilar ajuda a manter os fios saudáveis e fortes. “Gosto de personalizar uma rotina de cuidados, alternando produtos para hidratação, reparação e restauração dos fios”, destaca Cintia Guedes.

14. Utilize produtos adequados para o seu fio

Utilizar produtos adequados para o seu tipo de fio é fundamental para manter a saúde e a beleza do cabelo. Cada tipo de cabelo — liso, ondulado, cacheado ou crespo — possui necessidades específicas de hidratação, nutrição e reparação. Produtos inadequados podem causar ressecamento, oleosidade excessiva ou até enfraquecimento dos fios.

15. Reduza o uso de secador

Reduzir o uso de fontes de calor, como secador e chapinha, é importante para preservar a estrutura e a saúde dos fios. O calor excessivo retira a umidade natural do cabelo, deixando-o mais ressecado, quebradiço e sem brilho. Além disso, o uso frequente desses aparelhos pode causar danos irreversíveis à fibra capilar, tornando os fios mais frágeis e difíceis de recuperar. “Se for utilizar, aplique um protetor térmico nos fios ainda molhados”, orienta a médica.

16. Consulte um especialista

Conforme explica Cintia Guedes, investir em procedimentos estéticos também pode ajudar a manter ou recuperar a qualidade dos fios. “Atualmente, contamos com um tratamento médico próprio para reposição e manutenção das proteínas nos nossos fios, melhorando seu brilho e sua hidratação. Converse com um dermatologista”, finaliza.

Por Paula Amoroso e Redação EdiCase