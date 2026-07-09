15 hábitos simples que ajudam a combater a gordura abdominal

Seja por motivos de saúde ou de estética, reduzir a gordura abdominal está entre os principais objetivos de muitas pessoas. Além de contribuir para uma silhueta mais definida, diminuir a circunferência da barriga também favorece a saúde física e o bem-estar emocional, reduzindo o risco de diversas doenças.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma circunferência abdominal igual ou superior a 94 cm nos homens e 80 cm nas mulheres já está associada a um maior risco de problemas cardiovasculares, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC), além de diabetes tipo 2 e hipertensão.

Por isso, adotar hábitos saudáveis para controlar o acúmulo de gordura na região abdominal vai muito além da aparência: é um investimento na qualidade de vida e na longevidade. Confira!

1. Consuma oleaginosas

As oleaginosas, como nozes, amêndoas e castanhas, são ricas em gorduras insaturadas, fibras, proteínas, vitaminas e minerais, nutrientes que desempenham um papel importante na saúde cardiovascular e metabólica. Quando consumidas com moderação como parte de uma alimentação equilibrada, elas podem ajudar a reduzir os níveis de colesterol LDL (o chamado “colesterol ruim”) e favorecer o aumento do HDL (“colesterol bom”). Além disso, promovem maior saciedade, o que pode contribuir para o controle do peso e, aliado a hábitos saudáveis, auxiliar na redução da gordura abdominal.

2. Alinhe atividade física regular com alimentação

A regularidade na prática de exercícios físicos é um dos fatores mais importantes para quem deseja reduzir a gordura abdominal. Em geral, recomenda-se treinar de três a cinco vezes por semana, frequência que oferece um bom equilíbrio entre o estímulo necessário para melhorar o condicionamento físico e o tempo de recuperação do organismo.

No entanto, os melhores resultados são alcançados quando a atividade física é combinada a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Além disso, é fundamental respeitar a frequência e a intensidade de treino orientadas por um profissional, evitando sobrecargas, reduzindo o risco de lesões e favorecendo uma evolução segura e consistente.

3. Hidrate o corpo

Manter o organismo bem hidratado é essencial não apenas para a saúde geral, mas também para o bom funcionamento do metabolismo, incluindo os processos relacionados à utilização da gordura como fonte de energia. A OMS recomenda a ingestão de 2 litros diários para adultos. No entanto, essa quantidade pode variar conforme idade, peso, prática de atividade física e outras necessidades individuais.

4. Durma bem

Dormir bem é fundamental para a saúde do corpo e, também, pode influenciar o controle do peso e a redução da gordura abdominal. Durante o sono, o organismo regula hormônios relacionados à fome, à saciedade e ao metabolismo, como a grelina, a leptina e o cortisol. Quando há poucas horas de descanso ou sono de má qualidade, é comum haver aumento do apetite, maior vontade de consumir alimentos calóricos e mais dificuldade para manter a disposição para a prática de exercícios físicos.

As fibras ajudam a manter a saciedade, evitando o consumo exagerado de alimentos (Imagem: Antonina Vlasova | Shutterstock)

5. Priorize a ingestão de fibras

Segundo a OMS, o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. As fibras alimentares desempenham um papel importante no controle do peso e podem contribuir para a redução da gordura abdominal quando fazem parte de uma alimentação equilibrada. Presentes em alimentos como frutas, verduras, legumes, cereais integrais e leguminosas, elas aumentam a sensação de saciedade, ajudam a controlar a fome ao longo do dia e favorecem o bom funcionamento do intestino.

6. Controle o estresse

Controlar o estresse também é uma estratégia importante para quem deseja reduzir a gordura abdominal. Situações de estresse crônico podem elevar os níveis de cortisol, hormônio que, quando permanece alto por longos períodos, está associado ao aumento do apetite, à maior vontade de consumir alimentos ricos em açúcar e gordura e ao acúmulo de gordura na região da barriga.

Por isso, investir em hábitos que promovam o relaxamento, como praticar atividade física, dormir bem, meditar, manter momentos de lazer e cultivar boas relações sociais, pode favorecer o equilíbrio hormonal, melhorar o bem-estar e contribuir para o controle do peso.

7. Reduza o consumo de álcool

Reduzir o consumo de bebidas alcoólicas pode ser um passo importante para quem busca diminuir a gordura abdominal e melhorar a saúde. O álcool fornece calorias, mas poucos nutrientes, e o consumo frequente ou em excesso pode favorecer o ganho de peso, além de dificultar o controle do apetite e estimular escolhas alimentares menos saudáveis.

Além disso, o organismo prioriza a metabolização do álcool, o que pode reduzir temporariamente a utilização da gordura como fonte de energia. Vale ressaltar que, de acordo com a OMS, não existe uma dose segura de consumo de álcool que não afete a saúde em nenhum nível.

8. Evite o consumo de sódio

O sódio é responsável por reter líquidos, causando inchaço. Por isso, aqueles que querem perder gordura abdominal devem evitar consumir alimentos ricos na substância, como embutidos, congelados e ultraprocessados, e preferir alimentos naturais, a exemplo de frutas, legumes e vegetais, já que eles contribuem para a manutenção da saúde do corpo. De acordo com a OMS, é recomendado que a ingestão diária de sal não ultrapasse 5 g, correspondendo a 2 mg de sódio e a uma colher de chá rasa.

9. Aposte nos alimentos termogênicos

Embora não façam milagres, os alimentos termogênicos podem ser aliados de uma alimentação equilibrada para quem deseja reduzir a gordura abdominal. Ingredientes como pimenta, gengibre, canela, café e chá verde contêm compostos que estimulam a termogênese, processo em que o organismo aumenta o gasto de energia para produzir calor. Esse efeito é relativamente pequeno, mas pode contribuir para o aumento do gasto calórico quando associado à prática regular de atividade física e a hábitos saudáveis.

Os exercícios aeróbicos aceleram o metabolismo e auxiliam na queima de gordura (Imagem: BGStock72 | Shutterstock)

10. Pratique exercícios aeróbicos

Os exercícios aeróbicos, como caminhada, corrida, ciclismo e natação, são grandes aliados de quem deseja reduzir a gordura abdominal. Essas atividades aumentam o gasto calórico, melhoram o condicionamento físico e contribuem para a utilização da gordura como fonte de energia. De forma geral, recomenda-se praticar pelo menos 30 minutos de atividade aeróbica por dia, respeitando o nível de condicionamento e a orientação de um profissional de educação física.

11. Coma devagar

Comer devagar é um hábito simples que pode contribuir para o controle do peso e a redução da gordura abdominal. Ao mastigar os alimentos com calma, o cérebro tem mais tempo para receber os sinais de saciedade enviados pelo organismo, o que ajuda a evitar o consumo excessivo de calorias. Além disso, uma mastigação adequada favorece a digestão, pois aumenta a produção de saliva e facilita a quebra dos alimentos antes que eles cheguem ao estômago.

12. Drible o consumo de açúcar

Reduzir o consumo de açúcar é uma medida importante para quem deseja controlar o peso e diminuir a gordura abdominal. O consumo frequente de alimentos e bebidas ricos em açúcares adicionados pode aumentar a ingestão de calorias, favorecer picos de glicose no sangue e estimular o acúmulo de gordura, especialmente na região do abdômen. Por isso, vale priorizar alimentos in natura ou minimamente processados, além de substituir refrigerantes, doces e outros produtos ultraprocessados por opções mais nutritivas.

13. Inclua proteínas nas refeições

Incluir proteínas nas principais refeições do dia é uma estratégia importante para quem deseja reduzir a gordura abdominal e preservar a massa muscular durante o processo de emagrecimento. Nutrientes presentes em alimentos como ovos, peixes, frango, carnes magras, leite e derivados, além de leguminosas como feijão, lentilha e grão-de-bico, aumentam a sensação de saciedade e ajudam a controlar a fome entre as refeições.

14. Adote uma rotina alimentar

Manter horários regulares para as refeições é um hábito que favorece uma alimentação mais equilibrada e pode contribuir para o controle do peso. Criar uma rotina alimentar ajuda a evitar longos períodos de jejum, reduz a chance de exageros nas refeições seguintes e facilita o planejamento de um cardápio variado e nutritivo.

15. Consulte um especialista

Embora hábitos como alimentação equilibrada, prática regular de exercícios físicos, sono de qualidade e boa hidratação sejam fundamentais para reduzir a gordura abdominal, é importante buscar orientação de um profissional de saúde antes de iniciar mudanças significativas na rotina.

Isso porque o acúmulo de gordura na região da barriga nem sempre está relacionado apenas ao estilo de vida, podendo estar associado a fatores como alterações hormonais, doenças metabólicas, predisposição genética ou até ao uso de determinados medicamentos. Uma avaliação individualizada permite identificar essas possíveis causas e definir a estratégia mais adequada, segura e eficaz para alcançar melhores resultados e preservar a saúde.