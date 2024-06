15 curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol

O Brasileirão é o maior campeonato de futebol do Brasil. Além disso, classifica para importantes competições, como Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Ele foi instituído pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em 1959 e, de lá para cá, mudou o nome e o formato. A primeira edição oficial aconteceu em 1971, mas, em 2010, a Taça Brasil e o Torneio Roberto Gomes Pedrosa, realizados antes da década de 1970, foram reconhecidos como Campeonato Brasileiro.

O Brasileirão reúne os maiores clubes do país e dá espaço para times menores mostrarem o futebol. A disputa possui quatro divisões: séries A, B, C e D. Todo ano, os quatro últimos colocados da série A são rebaixados para a B, e os quatro primeiros colocados da série B sobem para a A. O mesmo acontece entre as séries B e C e C e D

A seguir, confira 15 fatos curiosos sobre o campeonato!

1. Flamengo e Atlético-MG pausaram a vitória dos times paulistas

O Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020 e interrompeu a sequência dos times paulistas Palmeiras e Corinthians. Em 2021, o Atlético-MG levou o título para Minas Gerais. Em 2022 e 2023, o Palmeiras voltou a ser campeão e segue invicto.

2. Clubes de elite já foram rebaixados

Grandes clubes já foram rebaixados para a série B do campeonato, entre eles: Botafogo, Palmeiras, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Cruzeiro, Vasco e Santos.

3. Cruzeiro é destaque nos pontos corridos

O Cruzeiro tem a melhor campanha na era dos pontos corridos com 24 times. O time mineiro fez 100 pontos no campeonato disputado em 2003.

4. Flamengo ultrapassou o Corinthians

Em 2019, o Flamengo bateu o recorde do Corinthians de 2015 e teve a melhor campanha desde que o campeonato passou a ser disputado por 20 times.

5. Fred é o maior artilheiro dos pontos corridos

O ex-jogador Fred, que atuou no Fluminense FC, é o maior artilheiro da era dos pontos corridos.

6. Brasileirão é um dos mais disputados no mundo

De acordo com a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS), o Brasileirão é uma das ligas mais disputadas do mundo.

Até a unificação dos campeonatos em 2010, o Internacional era o único campeão invicto da série A (Imagem: topseller | Shutterstock)

7. Internacional foi o campeão invicto da competição

Até a unificação dos campeonatos em 2010, o Internacional era o único time campeão invicto do Brasileirão da série A.

8. Venceram a disputa como jogadores e técnicos

9 profissionais venceram a disputa como jogadores e técnicos. São eles: Andrade, Muricy Ramalho, Emerson Leão, Paulo César Carpegiani, Ênio Andrade, Rogério Ceni, Joel Santana, Carlos Alberto Torres e Pepe.

9. Corinthians tem a maior goleada do campeonato

A maior goleada do Campeonato Brasileiro foi do Corinthians, em 1983. O time paulista venceu o Tiradentes (PI) por 10 a 1, no Canindé, em São Paulo.

10. Jogador que mais fez mais gols em uma única partida

Edmundo foi o jogador que fez mais gols em um único jogo; foram 6 contra o União São João, em 1997.

11. Lista de técnicos que mais venceram a competição

Vanderlei Luxemburgo e Lula são os técnicos que mais vezes venceram o campeonato nacional. Luiz Alonso Perez, o Lula, venceu 5 vezes a Taça Brasil (1961, 1962, 1963, 1964 e 1965). Por sua vez, Vanderlei também faturou 5 taças do Campeonato Brasileiro (1993, 1994, 1998, 2003 e 2004).

12. Estado destaque na competição em 2024

São Paulo é o estado com mais representantes no Brasileirão 2024. São 17 clubes divididos entre as séries A, B, C e D.

13. Clubes com mais títulos brasileiros

O Palmeiras é o clube com mais títulos no Campeonato Brasileiro, somando 11 conquistas. Logo atrás, seguem Santos e Flamengo com 8 títulos cada um.

14. Dois dos gigantes brasileiros nunca foram rebaixados na competição

Desde sua criação, diversos clubes já participaram do Brasileirão. Flamengo, São Paulo e Cuiabá são os times que nunca foram rebaixados desde a adoção do sistema de pontos corridos.

15. Santos e Flamengo protagonizaram um dos jogos mais marcantes do Brasileirão

Em 2011, Santos e Flamengo protagonizaram um dos jogos mais memoráveis do campeonato, com o placar final de 5 a 4 para o rubro-negro. Neymar, Ronaldinho Gaúcho e outros craques fizeram parte dessa partida épica.