14 livros para expandir seu repertório em agosto

Agosto inicia com uma seleção de livros que atravessa gêneros, estilos e públicos para ampliar o repertório dos leitores. Da fantasia épica à ficção científica, do suspense à não ficção, das investigações históricas à espiritualidade, todas as obras refletem sobre questões atuais. O avanço da inteligência artificial, os impactos das redes sociais na infância e as disputas em torno da memória são alguns dos temas apresentados nas indicações abaixo. Confira!

1. POTUS.EXE

Em “POTUS.EXE”, um algoritmo assume a presidência dos Estados Unidos em 2037 (Imagem: Reprodução digital | Aron Hussid Ferreira)

O ano de 2037 redefine os limites entre tecnologia e poder: um algoritmo assume a liderança dos Estados Unidos. ELECTRA se apresenta como uma solução temporária para um mundo que cobrava por respostas. Escrito por Aron Hussid Ferreira, o livro mescla ficção científica com uma investigação repleta de mistérios para questionar os limites dos avanços tecnológicos na sociedade.

2. Uma viagem científica pela cultura pop

“Uma viagem científica pela cultura pop” explica a ciência por trás de super-heróis e da ficção (Imagem: Reprodução digital | Editora ICH)

Os poderes extraordinários dos super-heróis analisados pelas lentes da ciência constituem apenas o início da viagem de Lucas Miranda, físico e professor, pelo universo da cultura pop. O livro, que resulta de uma curadoria da coluna “Cultura pop”, publicada na revista Ciência Hoje, vai muito além. Explora o funcionamento do DNA em obras de ficção, indo da clonagem de dinossauros em Jurassic Park à viabilidade de conquistarmos o superpoder da imortalidade.

3. O quarto dos outros

“O quarto dos outros” acompanha um sacerdote diante de dúvidas sobre fé e perdão (Imagem: Reprodução digital | Rose Pinheiro)

Um sacerdote é levado a refletir sobre fé, perdão e a busca por respostas para questões que ultrapassam a compreensão humana. Inspirado pela convivência entre diferentes tradições religiosas brasileiras, o romance de Rose Pinheiro propõe uma reflexão sobre liberdade de consciência, respeito às crenças e os laços que unem gerações.

4. Joaquim e Call – O Mundo Submerso

Em “Joaquim e Call – O Mundo Submerso”, dois irmãos enfrentam um tirano que quer dominar outras realidades (Imagem: Reprodução digital | Ases da Literatura)

Os irmãos Joaquim e Call vivem na Vila dos Anjos. A tranquilidade é abalada quando um portal interdimensional se abre e dele surge Felitrix, uma jovem feiticeira da Terra Quente. É a partir desse encontro que se desenrola a obra do escritor Antônio Carreira Alvim. Na narrativa, os protagonistas são convocados a enfrentar o tirano Omatrix, que busca dominar diferentes realidades.

5. Valentes — Os contos dos heróis nada prováveis

“Valentes — Os contos dos heróis nada prováveis” recria histórias clássicas no universo dos adolescentes de hoje (Imagem: Reprodução digital | Mundo Cristão)

Depois do sucesso de “Corajosas”, as autoras Arlene Diniz, Queren Ane, Maria Araújo Martin e Thaís Oliveira apresentam, em “Valentes”, releituras contemporâneas de histórias clássicas como Aladin e Robin Hood. Ambientadas no universo dos jovens de hoje, as narrativas abordam temas como redes sociais, identidade, bullying, coragem e pertencimento.

6. Império da Alvorada

“Império da Alvorada” encerra a trilogia de vampiros escrita por Jay Kristoff (Imagem: Reprodução digital | Plataforma21)

O escritor best-seller Jay Kristoff encerra a trilogia “Império do Vampiro” com esta fantasia épica publicada pela Plataforma21. Enquanto o protagonista Gabriel de León parte em busca de vingança contra o Rei Eterno, uma descoberta inesperada pode mudar o destino do império e trazer de volta a esperança de pôr fim à noite eterna.

7. O Pacto

Em “O Pacto”, uma cidade isolada guarda um segredo sombrio há gerações (Imagem: Reprodução digital | Editora Vida)

Em uma cidade isolada pelas montanhas, desaparecimentos misteriosos e um pacto de silêncio escondem um segredo sombrio mantido por gerações. Ao investigar o que aconteceu com o próprio irmão, Steve Benson se vê diante de uma trama que mistura suspense e elementos sobrenaturais. Entre documentos antigos e revelações, a verdade expõe o preço de proteger o mal.

8. O buscador do autoconhecimento

“O buscador do autoconhecimento” mostra que olhar para dentro é um caminho acessível a todos (Imagem: Reprodução digital | LC Books)

O autoconhecimento é um tema cada vez mais presente em nossa sociedade, mas ainda cercado de equívocos. Para alguns, é uma meta distante, reservada apenas a mestres, gurus ou iluminados. Este livro vem desmistificar essa ideia e mostrar que o autoconhecimento é, na verdade, um caminho acessível a todos.

9. Exu do ouro

“Exu do ouro” pensa a prosperidade a partir da teologia da Umbanda e da filosofia iorubá (Imagem: Reprodução digital | Citadel Editora)

Neste livro publicado pela Citadel Editora, Pai Rodrigo Queiroz propõe uma reflexão sobre prosperidade a partir da teologia da Umbanda e da filosofia iorubá. A obra revisita saberes ancestrais para apresentar a abundância como um direito espiritual e um estado de consciência, abordando temas como destino e honestidade.

10. Bushido — O caminho do samurai

“Bushido — O caminho do samurai” apresenta os valores que moldaram a tradição samurai (Imagem: Reprodução digital | Edipro)

Publicado originalmente em 1899, o clássico de Inazo Nitobe apresenta ao Ocidente os valores que moldaram a tradição dos samurais e parte da cultura japonesa. Ao explicar princípios como retidão, coragem, benevolência, honra, lealdade e autocontrole, o autor revela que o Bushido vai além de um código militar: trata-se de uma filosofia voltada à formação do caráter.

11. Eu não tenho lugar de fala

“Eu não tenho lugar de fala” reúne reflexões sobre preconceito, empatia e respeito ao próximo (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

Francisco Vilas Boas reúne reflexões sobre diferentes formas de preconceito a partir de uma abordagem ancorada no Direito, na Filosofia e na História. O autor convida leitores a pensar sobre responsabilidade, empatia e respeito ao próximo, defendendo que a superação das divisões sociais passa pelo diálogo, pela consciência individual e pelo compromisso de cada pessoa com uma sociedade mais coesa.

12. Nátaly e Vítor

Em “Nátaly e Vítor”, um vínculo inesperado desafia as fronteiras entre o espiritual e o humano (Imagem: Reprodução digital | Ópera Editorial)

O que acontece quando polos opostos entram em combates do coração? Nesta publicação do escritor Julio Medeiros, até mesmo as profecias estão sujeitas ao imprevisível quando atravessam os sentimentos. Assim, dois personagens de missões distintas descobrem um vínculo que desafia as fronteiras entre o espiritual e o humano.

13. O grande dia da escolha

Em “O grande dia da escolha”, crianças decidem entre um brinquedo mágico e um dia com a família (Imagem: Reprodução digital | Flamingo Edições)

No livro da escritora portuguesa Daniella Starfield, crianças precisam tomar uma decisão durante uma atividade na escola: escolher entre um brinquedo mágico e um dia inteiro com a família. A partir de suas opções, a obra busca mostrar a importância do tempo de qualidade em família para o desenvolvimento dos jovens.

14. Sob o céu dos Andes

“Sob o céu dos Andes” acompanha uma missão de risco na fronteira entre Peru e Equador (Imagem: Reprodução digital | Editora Labrador)

A escritora Paula Caleffi revela a complexidade das relações e rotas que atravessam as fronteiras da América Latina. Ambientado na divisa entre Peru e Equador, o livro acompanha Nadine, filha de imigrantes espanhóis, arrastada para uma missão de alto risco para salvar sua família. A narrativa, resultado de anos de pesquisa, cruza geopolítica e identidade cultural.

Por Clara Menezes