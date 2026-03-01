14 livros para expandir os horizontes em março

Para quem está começando março em busca de novas leituras, as obras abaixo convidam à reflexão, despertam novas perspectivas de mundo e apresentam diferentes olhares para os dilemas do cotidiano. Entre gêneros e formatos literários variados, da autobiografia à ficção científica, da poesia aos contos, esses livros são ótimas indicações para começar o mês. Confira!

1. A partilha e outras peças teatrais

Em “A partilha e outras peças teatrais”, Miguel Falabella apresenta quatro textos que atravessam décadas de sua produção dramatúrgica (Imagem: Divulgação | Matrix Editora)

Referência no teatro brasileiro, Miguel Falabella apresenta quatro textos que atravessam décadas de sua produção dramatúrgica. Publicado pela Matrix Editora, o livro reúne obras escritas entre 1990 e 2025, marcadas por diálogos precisos, humor e densidade emocional. Ao tratar de família, identidade e pertencimento, as peças expõem fragilidades e contradições humanas.

2. 1001 Conselhos de Sabedoria Para Meus Filhos

“1001 Conselhos de Sabedoria Para Meus Filhos” traz frases curtas e poderosas sobre diversos desafios da vida (Imagem: Divulgação | LC Books)

Este manual prático traz frases curtas e poderosas sobre diversos desafios da vida: família, trabalho, emoções, finanças, relacionamentos, ansiedade, redes sociais e propósito. Escrita pelos psicanalistas Raquel e Guilherme Boccaletti, publicada pela LC Books, a obra é organizada por temas para leitura diária em família, conversas antes de dormir ou momentos de ensino.

3. Fios da história

“Fios da história” é um manifesto crítico que atravessa alguns dos principais dilemas contemporâneos, desde a inteligência artificial até a rotina de trabalho que adoece (Imagem: Divulgação | Editora Clóe)

Referência nacional em políticas culturais, Célio Turino vira um “poeta-historiador” na defesa de que história e poesia compartilham semelhanças fundamentais. Sem vínculo a uma escola poética, a obra é um manifesto crítico que atravessa alguns dos principais dilemas contemporâneos, desde a inteligência artificial até a rotina de trabalho que adoece.

4. Ser-Terra: Paisagens do Café

“Ser-Terra: Paisagens do Café” investiga como os espaços atravessam nossa existência e constroem quem somos à partir das paisagens do café da Mantiqueira de Minas Gerais (Imagem: Divulgação | Editora Cancioneiro)

O livro parte da pergunta sobre como os espaços atravessam nossa existência e constroem quem somos. Para investigar tal relação, Gabriela Brandão escolhe como campo de estudo as paisagens do café da Mantiqueira de Minas Gerais, que são abordadas como presenças ativas, capazes de influenciar vínculos, ritmos de vida, percepções do tempo, comportamentos e afetos.

5. Insight – Uma jornada de volta para si e rumo à ação

Em “Insight – Uma jornada de volta para si e rumo à ação”, Daniel C. Luz transforma mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento humano (Imagem: Divulgação | DVS Editora)

Refletir é importante, mas é a ação que promove mudanças reais. Com essa premissa, Daniel C. Luz transforma mais de 40 anos de experiência em desenvolvimento humano em um percurso por temas como identidade, propósito e resiliência. Publicada pela DVS Editora, a obra é um guia objetivo para quem deseja alinhar autoconhecimento e atitude ao longo do ano.

6. Jovens Malditos

Em “Jovens Malditos”, quatro jovens artistas recebem um convite para criar novas histórias e descobrem que imaginação e coragem podem ganhar formas surpreendentes (Imagem: Divulgação | Plataforma21)

Duzentos anos após o verão que deu origem a “Frankenstein”, de Mary Shelley, quatro jovens artistas recebem um convite para criar novas histórias épicas na enigmática Villa Diodati. Entre jogos criativos, desafios inesperados e uma atmosfera cheia de mistério, eles descobrem que imaginação e coragem podem ganhar formas surpreendentes. Um verão intenso, onde fantasia e arte se misturam em uma aventura inesquecível.

7. Brothersong: o legado

Em “Brothersong: o legado”, Carter Bennett assume o protagonismo e, com Gavin Livingstone, enfrenta o peso do passado e a fúria dos lobos (Imagem: Divulgação | Editora Morro Branco)

No desfecho da saga Green Creek, publicado pela editora Morro Branco, Carter Bennett assume o protagonismo após a morte do pai e a ruptura da matilha. Em busca de respostas, ele parte ao encontro de Gavin Livingstone, herdeiro de uma linhagem inimiga. Entre culpa, desejo e traumas herdados, os dois enfrentam o peso do passado e a fúria dos lobos.

8. Débora e os Valentes de Davi

Em “Débora e os Valentes de Davi”, seis jovens guerreiros unem forças para atravessar cidades em ruínas e reacender a esperança da população (Imagem: Divulgação | Pedroso Nilson)

Nesta aventura juvenil, seis jovens guerreiros unem forças para atravessar cidades em ruínas e reacender a esperança da população. Liderados por Débora, eles enfrentam perseguições, perdas e desafios que exigem coragem além do limite. Entre refúgios secretos, aventuras e confrontos intensos, os protagonistas descobrem que conhecimento, lealdade, amizade e propósito podem ser as ferramentas mais poderosas em uma jornada em busca de liberdade.

9. Enquanto vocês crescem: as cartas de amor de uma mãe

“Enquanto vocês crescem: as cartas de amor de uma mãe” revela o extraordinário presente no cotidiano e dialoga com todas as mães que descobrem, no cuidado diário, um caminho de crescimento (Imagem: Divulgação | Flavia Camargo)

Em 100 cartas de amor endereçadas aos próprios filhos, Flavia Camargo transforma a maternidade em um relato íntimo e, ao mesmo tempo, universal. O livro revela o extraordinário presente no cotidiano e dialoga com todas as mães que descobrem, no cuidado diário, um caminho de crescimento compartilhado com os filhos.

10. A Bíblia é mãe da cultura e literatura ocidental (?)

Em “A Bíblia é mãe da cultura e literatura ocidenta (?)l”, Antônio Marcos Fonseca de Farias explora como a Bíblia influenciou a arte, a literatura e o pensamento ocidental (Imagem: Divulgação | Antônio Marcos Fonseca de Farias)

Uma pergunta antiga volta ao campo intelectual: quanto a Bíblia moldou a maneira como o Ocidente pensa, escreve e interpreta o mundo? Essa é a reflexão central da obra, escrita por Antônio Marcos Fonseca de Farias, que utiliza a ficção como ferramenta narrativa para mostrar a influência do livro sagrado em grandes monumentos artísticos e literários.

11. O testemunho

Em “O testemunho”, Wilhelm von Richthofen enfrenta traições e desafios em sua jornada por justiça e sobrevivência (Imagem: Divulgação | Editora Viseu)

Império Alemão ― janeiro de 1898: Wilhelm von Richthofen precisava aguentar mais um ano no colégio. Mas, após se envolver em uma tramoia para prejudicar o rival, o que era para ser um período de construção profissional acaba por se tornar uma jornada pela sobrevivência e luta por justiça. Na trama de Santiago Delgado, o testemunho de Wilhelm é a única forma que o jovem encontrou para trazer ao mundo a paz que nunca teve.

12. Contos para ler em voz alta

“Contos para ler em voz alta” reúne dez narrativas que exploram as múltiplas facetas da solidão e os vazios do dia a dia (Imagem: Divulgação | Editora Patuá)

Rafael Nagime propõe uma reflexão profunda sobre como pequenos gestos, caminhos não percorridos e formas singulares de viver podem ressignificar a existência. A obra reúne dez narrativas que exploram as múltiplas facetas da solidão e os vazios do dia a dia.

13. Benedicite: A Busca Pelo Primeiro Contato

Em “Benedicite: A Busca Pelo Primeiro Contato”, Johnny Deal Halberty descobre uma nave de origem extraterrestre e é envolvido em um segredo mantido por governos do mundo inteiro (Imagem: Divulgação | Editora Ipê das Letras)

Johnny Deal Halberty é um jornalista investigativo reconhecido internacionalmente. Porém, durante uma expedição, ele presencia a queda de um objeto misterioso que desencadeia a descoberta de uma nave de origem extraterrestre. A partir desse evento, o protagonista da trilogia de Rodrigo Erthal é envolvido em um segredo mantido por governos do mundo inteiro.

14. Xadrez na veia

“Xadrez na veia” convida o leitor a mergulhar na mente de um homem que dedicou a vida a decifrar os padrões do sucesso (Imagem: Divulgação | Sabedoria Universal)

Nesta autobiografia, Rubens Filguth revela como os mesmos fundamentos que o conduziram à vitória nos tabuleiros serviram de alicerce para o sucesso como empreendedor, auditor fiscal, professor e escritor. O leitor é convidado a mergulhar na mente de um homem que dedicou a vida a decifrar os padrões do sucesso.

Por Clara Menezes