14 curiosidades sobre o cachorro da raça pinscher

O pinscher é um cachorro de porte pequeno a médio. Ele surgiu da mistura de raças como o dachshund e o terrier. É um animal que cativa com sua energia e determinação, bem como pelo companheirismo e pela lealdade. Além disso, sua natureza afetuosa e apegada à família conquista corações, fazendo com que seja tão adorado em lares ao redor do mundo.

A seguir, confira algumas curiosidades sobre o cachorro da raça pinscher!

1. Origem alemã

Os pinschers são originários da Alemanha, onde foram inicialmente criados para caçar pequenos roedores.

2. Tamanho pequeno, personalidade grande

Apesar do pequeno porte, os pinschers são conhecidos por terem uma personalidade forte e destemida.

3. Altamente ativos

São cães muito enérgicos e adoram brincar e se exercitar. Por isso, precisam de estimulação mental e física adequada.

4. Vida longa

Geralmente, os pinschers têm uma longa expectativa de vida, que varia de 12 a 15 anos.

5. Pelagem brilhante

A pelagem dos pinschers é curta, brilhante e fácil de cuidar. Eles não exigem muitos cuidados de higiene.

6. Personalidade teimosa

Embora sejam inteligentes, os pinschers também podem ser teimosos, o que pode tornar o treinamento um desafio.

O pinscher é um ótimo cão para apartamento (Imagem: Pereslavtseva Katerina | Shutterstock)

7. Cães de apartamento

Devido ao tamanho, eles são bem adaptados à vida em apartamentos, contanto que recebam exercício suficiente.

8. Latidos persistentes

Eles são conhecidos por serem cães que latem bastante e tendem a alertar seus tutores sobre qualquer coisa que considerem suspeita.

9. Inteligência notável

São pets muito inteligentes e podem aprender comandos rapidamente quando o treinamento é consistente.

10. Afeto com a família

Apesar da aparência robusta e atitude destemida, os pinschers são afetuosos com suas famílias.

11. Tipos de pinscher

Segundo a Federação Cinológica Internacional (FCI), existem seis tipos de pinscher: pinscher miniatura, affenpinscher, doberman, pinscher alemão, pinscher austríaco e cão fazendeiro da Dinamarca e Suécia.

12. Tamanhos 0, 1, 2 e 3

Embora não seja uma classificação reconhecida por órgãos de cinofilia, criadores começaram a nomear os pinschers de acordo com a altura e o peso dos animais para estabelecer um padrão de crescimento da raça. Assim, eles são separados em quatro tamanhos distintos: 0, 1, 2 e 3. Dessa maneira, quanto mais próximo de 0, menor é o cachorro.

13. Habilidade de caça

Os pinschers mantêm fortes instintos de caça, especialmente para pequenos animais como ratos, pássaros e insetos.

14. Socialização

É essencial socializar o pinscher desde filhote para que ele se adapte bem a outros cães e pessoas.