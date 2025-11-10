14 alimentos sem glúten para incluir na dieta

A doença celíaca é uma condição bastante comum, afetando cerca de 1% a 2% da população mundial, de acordo com informações do Ministério da Saúde. Ela é desencadeada pela reação do sistema imunológico à ingestão de glúten, uma proteína presente em trigo, cevada e centeio.

Autoimune, a doença celíaca pode causar danos significativos ao revestimento do intestino delgado, resultando em complicações e dificuldades na absorção adequada de nutrientes. Além disso, o consumo de glúten pode causar inflamação a pessoas que são intolerantes a essa proteína.

Ao adotar uma dieta sem glúten, é fundamental desenvolver o hábito de ler os rótulos dos alimentos com atenção. A embalagem contém informações essenciais que podem indicar presença ou ausência de glúten no produto. Além disso, muitos alimentos processados podem conter traços de glúten devido à contaminação cruzada durante a produção.

Nesse cenário, a inclusão de alimentos sem glúten na dieta é uma prática cada vez mais comum. Confira 14 alimentos para inserir no cardápio!

1. Arroz

O arroz é uma excelente opção sem glúten, independentemente de sua variedade. O branco é amplamente consumido e adequado para dietas sem glúten. No entanto, para aqueles que seguem essa dieta e buscam benefícios adicionais de fibras, a versão integral pode ser uma escolha ainda mais saudável.

Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g do arroz integral cozido oferece cerca de 2,13 g de fibras. Elas ajudam a aumentar o volume e a umidade das fezes, facilitando sua passagem pelo intestino. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

2. Batata

A batata é naturalmente livre de glúten. Ademais, é um ingrediente incrivelmente versátil, podendo ser preparada de diversas formas, como gratinada, cozida ou assada. Tecnicamente, a batata frita também não tem glúten, mas tenha cuidado ao pedi-las em um restaurante: às vezes, o óleo utilizado para fritar também é usado em alimentos que contêm glúten, o que pode causar contaminação.

3. Flocos de milho

Os flocos de milho podem ser uma alternativa sem glúten maravilhosa para muitos cereais matinais à base de trigo. Todavia, é sempre importante verificar o rótulo para garantir que é sem glúten, visto que alguns podem conter ingredientes adicionais.

Uma dica útil é transformar flocos em uma farinha sem glúten. Basta triturá-los em um processador de alimentos e utilizá-los para empanar pratos com frango ou peixe. Essa é uma forma deliciosa de adicionar crocância sem glúten.

4. Leguminosas

Ao adicionar feijões e outras leguminosas à alimentação, é possível não só desfrutar de refeições saborosas, mas também garantir uma nutrição balanceada e saudável, especialmente para pessoas que seguem uma dieta sem glúten. Esses alimentos são uma escolha inteligente para quem deseja obter proteínas vegetais de qualidade, fibras e uma variedade de nutrientes essenciais.

5. Ovos

Se você procura uma alternativa para o seu café da manhã, considere substituir a torrada por uma omelete. Os ovos são alimentos sem glúten e com diversos benefícios extras. Eles fornecem todos os aminoácidos essenciais de que o organismo necessita para desempenhar as funções vitais, como imunidade, transporte de nutrientes, fabricação de hormônios e produção de tecidos.

6. Farinhas de nozes e sementes

Pessoas que não podem consumir o glúten podem substituir as farinhas tradicionais por versões feitas a partir de nozes e sementes. Essas opções, além de naturalmente livres da proteína, tornam as receitas mais nutritivas, já que são ricas em fibras, gorduras boas e minerais importantes para o organismo. Farinha de amêndoas, de linhaça, de chia e de castanha são algumas alternativas que proporcionam sabor e textura agradáveis, permitindo o preparo de pães, bolos e massas deliciosas.

Frutas e legumes são alimentos sem glúten e devem fazer parte de uma alimentação saudável (Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock)

7. Frutas e legumes frescos

É importante que legumes e frutas também façam parte da alimentação de quem exclui o glúten. Esses alimentos são naturalmente livres da proteína e oferecem vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes essenciais para o bom funcionamento do corpo. A OMS recomenda cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças. Incorporá-los nas refeições diárias ajuda a garantir uma nutrição equilibrada, melhora a digestão e contribui para a manutenção da saúde e do bem-estar.

8. Quinoa

A quinoa é um grão altamente nutritivo e naturalmente livre de glúten, o que a torna uma excelente opção para quem precisa restringir essa proteína na alimentação. Rica em proteínas de alto valor biológico, fibras, ferro e magnésio, ela contribui para a saciedade e para o bom funcionamento do organismo. Versátil, pode ser usada em saladas, sopas, massas, bolos e até no lugar do arroz, oferecendo sabor, leveza e muitos benefícios à saúde sem comprometer a dieta sem glúten.

9. Carnes frescas

Frango, carne bovina e porco são proteínas magras e saborosas que não contêm glúten em sua forma pura e fresca. São uma excelente fonte de nutrientes essenciais, como proteínas de alta qualidade, ferro, zinco e vitaminas do complexo B. Elas podem ser preparadas de várias maneiras, como grelhadas, assadas, cozidas ou refogadas.

10. Peixes

Todos os tipos de peixes são naturalmente isentos de glúten. Eles são ricos em proteínas e fornecem ácidos graxos ômega 3 saudáveis para o coração, fundamentais para a saúde do cérebro e das articulações. Eles são uma ótima alternativa para quem busca uma proteína magra e nutritiva na dieta. Ao prepará-los, é melhor optar por métodos de cozimento mais saudáveis, como grelhados, assados ou cozidos no vapor.

11. Mandioca

A mandioca é uma raiz rica em carboidratos de fácil digestão, tornando-se uma excelente fonte de energia. Além de ser naturalmente isenta de glúten, ela é fonte de fibras e minerais, como potássio, fósforo e cálcio, que fortalecem os ossos e músculos. E, devido a sua versatilidade, permite o preparo de diversos pratos, como bolos, tapioca e beiju.

O estudo “Cassava (Manihot esculenta) Brazilian cultivars have different chemical compositions, present prebiotic potential, and beneficial effects on the colonic microbiota of celiac individuals”, publicado em Food Research International, avaliou o efeito da mandioca na saúde intestinal de pessoas com doença celíaca.

Os resultados mostraram que a mandioca aumentou a presença de bactérias benéficas, como Bifidobacteriaceae e Lactobacillaceae, ao mesmo tempo em que reduziu grupos prejudiciais, como Lachnospirales e Bacteroidales. De forma simples, isso significa que a mandioca ajudou a fortalecer as “boas bactérias” do intestino e reduzir as “ruins”, promovendo equilíbrio intestinal em pessoas com doença celíaca.

12. Amaranto

Naturalmente livre de glúten, o amaranto é uma excelente escolha para pessoas com doença celíaca. Rico em fibras, ferro, magnésio e cálcio, ele contribui para a saúde óssea, o funcionamento do intestino e ajuda a prevenir anemia. Além disso, seu baixo índice glicêmico auxilia no controle dos níveis de açúcar no sangue, sendo uma ótima opção para diabéticos.

13. Inhame

O inhame é uma raiz leve e altamente nutritiva, ideal para quem busca energia e equilíbrio na alimentação. Fonte natural de carboidratos de absorção lenta, ajuda a manter a saciedade por mais tempo. Além de não conter glúten, é rico em vitaminas do complexo B, ferro e potássio, que fortalecem o sistema imunológico e contribuem para a saúde do coração.

Segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

14. Linhaça

A linhaça é uma semente poderosa e nutritiva, conhecida por seus inúmeros benefícios à saúde. Naturalmente livre de glúten, é rica em fibras, proteínas e ácidos graxos ômega 3, que auxiliam na saúde do coração e no equilíbrio do colesterol. Além disso, contribui para o bom funcionamento do intestino e proporciona maior saciedade. Versátil, pode ser adicionada a sucos, iogurtes, pães, bolos e saladas, enriquecendo as preparações com sabor suave e textura levemente crocante.