13º salário do INSS: confira quais segurados recebem o benefício no fim de 2026

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pagará o 13º salário entre 24 de novembro e 7 de dezembro, mas apenas a aposentados, pensionistas e outros segurados com benefício concedido a partir de maio de 2026. Isso porque a maior parte dos beneficiários já recebeu o abono completo.

O Decreto nº 12.884, de 19 de março, antecipou o 13º salário de cerca de 35,2 milhões de benefícios para abril e maio, em duas parcelas de aproximadamente R$ 39 bilhões cada, em um total de R$ 78,2 bilhões. Foi o sexto ano seguido de antecipação.

Para a advogada Thais Bertuol Xavier, consultora jurídica do Previdenciarista, plataforma jurídica especializada em Direito Previdenciário, o principal ruído relacionado ao pagamento do benefício está na expectativa criada em anos anteriores. “As pessoas ainda esperam o 13º no fim do ano porque esse era o costume. Quem recebeu as duas parcelas em abril e maio não tem nada a receber em novembro ou dezembro, e isso não é erro nem atraso do INSS”, afirma.

Têm direito ao pagamento de fim de ano os beneficiários cujo benefício confere direito ao abono e foi concedido a partir de maio de 2026. Para quem já recebia antes, foi pago em duas parcelas: a primeira, de metade do valor, entre 24 de abril e 8 de maio, e a segunda entre 25 de maio e 8 de junho.

Por que as datas variam entre novembro e dezembro?

O INSS escalona os depósitos para evitar filas e sobrecarga na rede bancária. O primeiro critério é o número final do benefício, sem contar o dígito verificador, que é o número depois do hífen. No benefício 0105-8, por exemplo, vale o final 5. O segundo critério é a faixa de valor. O piso do INSS em 2026 é de R$ 1.621.

Abaixo, confira o calendário de pagamento para segurados que recebem até um salário-mínimo:

Final do benefício 1: 24 de novembro

24 de novembro Final do benefício 2: 25 de novembro

25 de novembro Final do benefício 3: 26 de novembro

26 de novembro Final do benefício 4: 27 de novembro

27 de novembro Final do benefício 5: 30 de novembro

30 de novembro Final do benefício 6: 1º de dezembro

1º de dezembro Final do benefício 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Final do benefício 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Final do benefício 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Final do benefício 0: 7 de dezembro

E quem recebe acima de um salário-mínimo?

Segurados que recebem acima de um salário-mínimo recebem na primeira semana de dezembro:

Final do benefício 1 e 6: 1º de dezembro

1º de dezembro Final do benefício 2 e 7: 2 de dezembro

2 de dezembro Final do benefício 3 e 8: 3 de dezembro

3 de dezembro Final do benefício 4 e 9: 4 de dezembro

4 de dezembro Final do benefício 5 e 0: 7 de dezembro

“É comum que dois beneficiários que começaram a receber no mesmo mês tenham datas diferentes. A ordem de pagamento não indica prioridade nem problema no benefício”, explica Thais Bertuol Xavier.

Quem começou a receber o benefício do INSS em 2026 pode ter direito a um 13º proporcional (Imagem: JLco Julia Amaral | Shutterstock)

Como é calculado o valor do 13º de quem começou a receber em 2026?

O valor da parcela mensal é dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses em que o benefício esteve ativo no ano. Quem teve o benefício concedido em maio, por exemplo, recebe uma fração menor do que quem começou no início do ano. Em regra, a fração igual ou superior a 15 dias conta como mês inteiro.

Regras para auxílio-doença, pensão e BPC

O 13º salário é devido a titulares de benefícios previdenciários, como aposentadorias, pensões por morte, auxílio-acidente e auxílio-doença (benefício por incapacidade temporária). No caso do auxílio-doença, segundo o INSS, o abono é pago durante a vigência do benefício, e a data pode ser diferente da folha de novembro.

O BPC/Loas (Benefício de Prestação Continuada, regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social nº 8.742/1993), benefício assistencial pago a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência, não dá direito ao 13º, por não ter natureza previdenciária.

O que fazer se o 13º não aparecer na conta?

Antes de qualquer providência, a orientação é seguir três passos:

Conferir o extrato no aplicativo ou no site Meu INSS: o extrato costuma mostrar o valor do abono perto do início dos depósitos; Aguardar o fim do calendário: se o benefício começou a partir de maio, vale conferir de novo o extrato depois de 7 de dezembro, quando termina o ciclo de novembro; Verificar a data de início do benefício e o número final: se houver divergência de valor ou ausência de pagamento fora do prazo, o segurado pode pedir esclarecimentos pelo Meu INSS ou pela central 135, e procurar orientação jurídica, se necessário.

“Vale guardar o extrato e o número de protocolo de qualquer solicitação, porque esses registros ajudam caso seja preciso recorrer depois. Também é importante desconfiar de mensagens e ligações que prometam liberar ou antecipar o 13º mediante pagamento ou envio de dados pessoais, já que o INSS não cobra para pagar o abono”, finaliza a especialista.

Por Daniela Silveira